RESULTS: 2017 NOPGA Junior Tour – Mallard Creek

FINAL RESULTS: NOPGA Junior Tour

Mallard Creek GC, Columbia Station, OH)

July 12th, 2017

Boys 16-19

1. Adam’ Filo, Norton, OH, *35-34-69 -3

2. Wesley Neal, Westlake, OH, *35-35-70 -2

3. Ben Koshmider, Dundee, OH, *35-36-71 -1

4. Roni Shin, Rocky River, OH, *35-39-74 +2

5. David Laib, Wadsworth, OH, *39-37-76 +4

5. Jacob McConnell, Wooster, OH, *38-38-76 +4

5. Austin Jacobs, Jefferson, Ohio, *38-38-76 +4

8. Alexander Moran’, Wadsworth, OH, *41-36-77 +5

8. Colin McClowry, Medina, OH, *39-38-77 +5

8. Mitchel Neidenthal, Strasburg, *39-38-77 +5

11. Logan Bratsch, Olmsted Falls, OH, *40-38-78 +6

11. Braden Smith’, Sterling, OH, *37-41-78 +6

13. Jake Vetrovsky, Sagamore Hills, OH, *38-41-79 +7

13. Carson Wirebaugh, Medina, OH, *41-38-79 +7

13. Bobby Jonda, Boardman, OH, *41-38-79 +7

16. Matthew Flinchbaugh, Twinsburg, OH, *41-39-80 +8

16. Jack Jones, Dover, OH, *42-38-80 +8

18. Tremper Coblentz, Millersburg, OH, *40-42-82 +10

19. Jacob Petrella, Brunswick, OH, *38-45-83 +11

19. Ian Gorman, Twinsburg, OH, *43-40-83 +11

21. Ty Johnson, Medina. Ohio, *42-42-84 +12

21. Matthew Russo, Medina, OH, *42-42-84 +12

23. Zachary Sterk, Medina, OH, *44-43-87 +15

24. Christopher Mays, Rocky River, OH, *45-45-90 +18

24. Timothy Wagner, Akron, OH, *46-44-90 +18

24. Mason Linx, Hudson, OH, *45-45-90 +18

Girls 16-19

1. Amanda Baker’, Brooklyn, OH, *39-38-77 +5

2. Lyndsay Blum’, Independence, OH, *41-40-81 +9

3. Hayley Lyons, Strongsville, OH, *41-41-82 +10

4. Samantha Burmeister, Avon, OH, *38-45-83 +11

4. Madison Gardner, Avon, OH, *38-45-83 +11

6. Britney Jonda, Boardman, OH, *40-44-84 +12

7. Erin Adams, Shaker Heights, OH, *42-45-87 +15

7. Annika Neumann, Valley City, OH, *43-44-87 +15

9. Maura Knox, Stow, OH, *43-46-89 +17

9. Megan Grospitch, North Royalton, OH, *44-45-89 +17

Boys 13-15

1. Solomon’ Petrie’, Akron, OH, *34-36-70 -2

2. Aaron Apticar’, Uniontown, OH, *40-37-77 +5

3. Jacob Blumer, Canton, OH, *39-39-78 +6

3. Joshua Wright, Fairlawn, OH, *40-38-78 +6

5. Andrew’ Wyss, Canton, OH, *40-39-79 +7

6. Mason Frazier’, Wooster, OH, *40-40-80 +8

6. Cooper Hrabak, Medina, OH, *43-37-80 +8

6. Blaze Tanner, Twinsburg, *41-39-80 +8

9. Matthew Giberti, Rocky River, OH, *42-40-82 +10

10. Jaydon Thammachack’, Akron, OH, *41-42-83 +11

11. Andrew Martin, Westlake, OH, *40-44-84 +12

12. Ethan McClowry, Medina, OH, *44-44-88 +16

13. Garrett Viton, Medina, OH, *45-44-89 +17

13. Liam Doyle, Rocky River, OH, *45-44-89 +17

13. Benjamin Ramold, Massillon, OH, *42-47-89 +17

13. Connor Rubin, Hudson, OH, *45-44-89 +17

Girls 13-15

1. Kira’ Moore, Mansfield, OH, *44-37-81 +9

Boys 12U

1. Nicholas Piesen, Strongsville, OH, *35-33-68 -4

Girls 12U

1. Ella’ Wong, Pepper Pike, OH, *44-44-88 +16



FINAL RESULTS: NOPGA PUPS Future Tour

Mallard Creek GC, Columbia Station, OH

July 12th, 2017

Boys 11-12

1. Jason Neal, Westlake, OH, *42 +6

2. Parker Barrett, Aurora, OH, *43 +7

2. Rocco Turner, Poland, OH, *43 +7

4. Fletcher Clark, Canton, OH, *48 +12

5. Kyle Smith, Akron, OH, *50 +14

6. Trezdon Cobb, Uniontown, OH, *51 +15

7. Ethan Pulido, Hudson, OH, *54 +18

Girls 13-15

1. Olivia Traci, Aurora, OH, *49 +13

2. Sophia Rosa, Canton, OH, *50 +14

3. Campbell Young, North Canton, OH, *52 +16

Girls 11-12

1. Kavya Chada, Hinckley, OH, *39 +3

Boys 8-10

1. Mica Thirion, Twinsburg, OH, *37 +1

2. Rory Healy, Chagrin Falls, OH, *40 +4

2. Dexter James, Hudson, OH, *40 +4

4. Dante Turner, Poland, OH, *42 +6

5. Dalton Beattie, Nova, OH, *44 +8