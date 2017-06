RESULTS: 2017 NOPGA Junior Tour – Ellsworth

Final Results:

NOPGA Junior Tour

Ellsworth Meadows Golf Course, Hudson

Tuesday, June 6th, 2017



Boys 16-19

1. Emmett Caskey, Uniontown, OH, *33-35-68 -2

2. Braden Smith, Sterling, OH, *37-36-73 +3

2. Dylan Erks, Clinton, OH, *35-38-73 +3

4. Preston Levandowski, Brunswick, OH, *37-37-74 +4

4. Drake Tobias, Macedonia, OH, *35-39-74 +4

4. James Graham, Warren, OH, *36-38-74 +4

4. Dean Austalosh, Campbell, OH, *35-39-74 +4

4. Jake Vetrovsky, Sagamore Hills, OH, *36-38-74 +4

9. Kyle Buzaki, Stow, OH, *36-39-75 +5

9. David Laib, Wadsworth, OH, *38-37-75 +5

9. Ryan Laipert, Uniontown, OH, *36-39-75 +5

9. Cole Christman, Canfield, OH, *36-39-75 +5

9. Adam Filo, Norton, OH, *40-35-75 +5

14. Jacob Petrella, Brunswick, OH, *36-40-76 +6

14. Ken Keller, Youngstown, OH, *38-38-76 +6

16. Joey Vitali, Warren, OH, *37-40-77 +7

17. Alexander Moran, Rittman, OH, *37-41-78 +8

17. Mason Juersivich, Doylestown Ohio, *35-43-78 +8

19. JT Forster, Fairlawn, OH, *37-42-79 +9

19. Carson Wirebaugh, Medina, OH, *38-41-79 +9

19. Kyle Smith, Kent, OH, *37-42-79 +9

22. Michael Avalon, Aurora, OH, *38-42-80 +10

22. Cameron Maclellan, Medina, OH, *36-44-80 +10

22. Bruce Yoder, Millersburg, OH, *39-41-80 +10

25. Matthew Flinchbaugh, Twinsburg, OH, *39-42-81 +11

25. Russell Shaffer, Mogaodre, OH, *42-39-81 +11

25. Zachary Jacobson, Poland, OH, *40-41-81 +11

28. Brock Hawkins, Canton, OH, *40-42-82 +12

29. Daniel Distelhorst, Akron, OH, *36-47-83 +13

29. Jaydan Morgan, Barberton, OH, *39-44-83 +13

31. Ian Gorman, Twinsburg, OH, *40-44-84 +14

31. Alex Rapp, Poland, OH, *40-44-84 +14

31. Jaret Malleo, Brunswick, OH, *44-40-84 +14

34. Paul Harris, Ravenna, OH, *40-45-85 +15

35. Nick Marusiak, Silver Lake, OH, *42-44-86 +16

35. Derek Miller, Garrettsville, OH, *41-45-86 +16

37. Ethan Fretag, Stow, OH, *44-43-87 +17

37. Ian Dorman, Medina, OH, *38-49-87 +17

39. Jared Budner, Macedonia, *43-45-88 +18

39. Patrick Delaney, Akron, OH, *44-44-88 +18

39. Matthew Krivanek, Hinckley, OH, *39-49-88 +18

42. Matthew Russo, Medina, OH, *44-45-89 +19

Girls 16-19

1. Ivana Shah, Fairlawn, OH, *43-38-81 +10

1. Shelby Lewis, Copley, OH, *36-45-81 +10

3. Avery Ovens, Willoughby Hills, OH, *38-44-82 +11

3. Paighton Masterson, Avon Lake, OH, *42-40-82 +11

5. Jenna Jacobson, Poland, OH, *41-45-86 +15

5. Meaghan Grant, Hudson, OH, *40-46-86 +15

7. Grace Gao, Solon, OH, *45-42-87 +16

8. Hannah Finley, Kent, OH, *42-46-88 +17

9. Kaci Carpenter, Canfield, OH, *44-45-89 +18

10. Autumn Simpson, Stow, Ohio, *43-47-90 +19

11. Alyson Kovach, Strongsville, OH, *46-45-91 +20

12. Armani Shepherd, Copley, *43-49-92 +21

12. Tiffany So, Hinckley, Ohio, *44-48-92 +21

Boys 13-15

1. Jay Magyari, Sagamore Hills, OH, *33-35-68 -2

2. Conner Stevens, Brookfield, OH, *34-36-70 E

2. Andrew Wyss, Canton, OH, *36-34-70 E

4. Colton Levey, Twinsburg, OH, *34-39-73 +3

4. Joseph Evans, Hartville, OH, *37-36-73 +3

6. Mason Frazier, Wooster, OH, *37-38-75 +5

7. Benjamin Basta, Hudson, OH, *39-38-77 +7

8. Andrew Kaye, Avon Lake, OH, *38-40-78 +8

9. Dylan Kaufman, Benton, OH, *41-38-79 +9

9. Darin Hudak, Tallmadge, OH, *37-42-79 +9

11. Daniel Page, Munroe Falls, OH, *38-42-80 +10

12. Justin Atkinson, Brookfield, OH, *39-42-81 +11

12. John Varley, Medina, OH, *41-40-81 +11

14. Mark Dilling, Canton, OH, *42-40-82 +12

14. Thomas Wong, Pepper Pike, OH, *42-40-82 +12

16. Ian Bruchhauser, Anchorage, AK, *42-42-84 +14

16. Alec Adcock, Canton, OH, *40-44-84 +14

18. Andrew Martin, Westlake, OH, *43-42-85 +15

19. Burke Villenauve, Hudson, OH, *41-46-87 +17

20. Charlie Huscroft, Kent, OH, *46-45-91 +21

Girls 13-15

1. Kira’ Moore, Mansfield, OH, *41-38-79 +8

2. Madison Ardelean, North Canton, Ohio, *45-39-84 +13

2. Chloe Tarkany, Bay Village, OH, *40-44-84 +13

2. Catherine Wang, Solon, OH, *41-43-84 +13

5. Anastasia Nikolaidis, Canton, OH, *44-44-88 +17

Boys 12-U

1. Jack Vojtko, Stow, OH, *36-40-76 +5

2. Jacob Ryan, Akron, OH, *42-54-96 +25

Girls 12-U

1. Ella Wong, Pepper Pike, OH, *49-50-99 +28