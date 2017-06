RESULTS: 2017 NOPGA Junior PGA Qualifier – Avon Oaks

Final Results: NOPGA Junior PGA Qualifier #7

Avon Oaks Country Club, Avon, Ohio

Thursday, June 8th, 2017



Boys 16-19

1. Michael McCaffrey, Westlake, OH, *37-32-69 -2

2. Braden Smith, Sterling, OH, *35-37-72 +1

2. Drake Tobias, Macedonia, OH, *36-36-72 +1

4. Austin Jacobs, Jefferson, Ohio, *36-39-75 +4

5. Brandon Netzel, North Ridgeville, OH, *42-34-76 +5

5. Dylan Erks, Clinton, OH, *38-38-76 +5

7. Brandon Bodis, Avon Lake, OH, *39-38-77 +6

7. Ryan Grabowski, University Hts., OH, *40-37-77 +6

9. Cole Christman, Canfield, OH, *37-41-78 +7

10. Matthew Flinchbaugh, Twinsburg, OH, *41-38-79 +8

11. Logan Bratsch, Olmsted Falls, OH, *38-42-80 +9

12. Jake Moraca, Strongsville, Ohio, *44-37-81 +10

12. James Graham, Warren, OH, *39-42-81 +10

12. Adam Filo, Norton, OH, *39-42-81 +10

15. John Klym, Rocky River, OH, *43-39-82 +11

15. Brock Hawkins, Canton, OH, *42-40-82 +11

17. Jake Vetrovsky, Sagamore Hills, OH, *44-39-83 +12

17. Daniel Distelhorst, Akron, OH, *42-41-83 +12

17. Paul Harris, Ravenna, OH, *41-42-83 +12

20. Max Congeni, Canton, OH, *45-39-84 +13

21. Matthew Russo, Medina, OH, *44-43-87 +16

21. Ty Johnson, Medina. Ohio, *43-44-87 +16

21. Colton Vincelette, Copley, OH, *40-47-87 +16

24. Ian Dorman, Medina, OH, *45-43-88 +17

Girls 16-19

1. Paighton Masterson, Avon Lake, OH, *34-37-71 -1

2. Sophia Trombetta’, Independence, OH, *36-36-72 E

3. Hannah Finley, Kent, OH, *39-41-80 +8

3. Lyndsay Blum, Independence, OH, *38-42-80 +8

5. Amanda Baker, Brooklyn, OH, *40-41-81 +9

5. Averi Hanna, seville, ohio, *38-43-81 +9

7. Sonum Jagetia, Westlake, OH, *42-40-82 +10

8. Annika Neumann, Valley City, OH, *41-44-85 +13

8. Emma Davies, Avon Lake, OH, *42-43-85 +13

8. Secilia Ho, Wadsworth, OH, *44-41-85 +13

11. Alyson Kovach, Strongsville, OH, *44-43-87 +15

12. Armani Shepherd, Copley, *49-41-90 +18

Boys 13-15

1. Jay Magyari, Sagamore Hills, OH, *36-36-72 +1

2. Aaron Apticar, Uniontown, OH, *38-35-73 +2

2. Mason Frazier, Wooster, OH, *35-38-73 +2

4. Tyler Madden, Avon Lake, OH, *35-39-74 +3

5. Colton Levey, Twinsburg, OH, *38-37-75 +4

6. Andrew Martin, Westlake, OH, *39-37-76 +5

7. Andrew Kaye, Avon Lake, OH, *40-38-78 +7

8. Matthew Giberti, Rocky River, OH, *38-42-80 +9

9. Jaydon Thammachack, Akron, OH, *38-44-82 +11

9. Davin Amy, Westlake, OH, *41-41-82 +11

11. Clay Byrd, Hartville, OH, *44-42-86 +15

12. Ian Bruchhauser, Anchorage, AK, *45-43-88 +17

Girls 13-15

1. Anna Watson, Ashland, OH, *39-39-78 +6

2. Iris Shin, Rocky River, OH, *41-38-79 +7

3. Catherine Wang, Solon, OH, *42-46-88 +16

4. Chloe Tarkany, Bay Village, OH, *47-43-90 +18

4. Sydney Scibetta, Canton, OH, *46-44-90 +18