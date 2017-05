RESULTS: 2017 NOPGA Jr PGA Qualifier – Hudson

FINAL RESULTS: 2017 NOPGA Junior Tour

Junior PGA Sectional Qualifier #4

Country Club of Hudson, Hudson, OH

Tuesday, May 30th, 2017

Boys 16-19

1. Brian Terlesky, Youngstown, OH, *36-36-72 E

2. JT Forster, Fairlawn, OH, *39-35-74 +2

3. Drake Tobias, Macedonia, OH, *39-36-75 +3

3. Dylan Erks, Clinton, OH, *37-38-75 +3

5. Adam Filo, Norton, OH, *39-37-76 +4

5. Jacob McConnell, Wooster, OH, *39-37-76 +4

7. Brandon Netzel, North Ridgeville, OH, *38-39-77 +5

8. Mason Juersivich, Doylestown Ohio, *39-39-78 +6

9. Zak Supelak, Copley, Ohio, *38-41-79 +7

9. Jake Kehoe, Powell, OH, *41-38-79 +7

11. Miles DeMuesy, Clinton, OH, *36-44-80 +8

11. Emmett Caskey, Uniontown, OH, *40-40-80 +8

11. Brent Dillon, Wooster, OH, *39-41-80 +8

11. Braden Smith, Sterling, OH, *40-40-80 +8

15. Ethan Fretag, Stow, OH, *41-40-81 +9

15. Dean Austalosh, Campbell, OH, *43-38-81 +9

17. Alex Tambellini, East Liverpool OH, *41-41-82 +10

17. Maurice Jacobs, Clinton, OH, *41-41-82 +10

19. Jake Moraca, Strongsville, Ohio, *40-43-83 +11

20. Caden Pittman, Medina, OH, *43-41-84 +12

20. Zachary Kalenterides, Uniontown, OH, *40-44-84 +12

22. Jacob Walters, Twinsburg, OH, *46-39-85 +13

22. Kyle Smith, Kent, OH, *42-43-85 +13

22. Matthew Krivanek, Hinckley, OH, *42-43-85 +13

25. Ian Gorman, Twinsburg, OH, *46-40-86 +14

25. Kyle Buzaki, Stow, OH, *44-42-86 +14

25. Derek Miller, Garrettsville, OH, *46-40-86 +14

25. David Laib, Wadsworth, OH, *47-39-86 +14

25. Ryan Laipert, Uniontown, OH, *42-44-86 +14

25. Keegan Butler, Canfield, OH, *44-42-86 +14

31. Paul Harris, Ravenna, OH, *44-43-87 +15

32. Matthew Flinchbaugh, Twinsburg, OH, *43-45-88 +16

32. Jared Budner, Macedonia, *42-46-88 +16

32. Michael Avalon, Aurora, OH, *46-42-88 +16

32. John Klym, Rocky River, OH, *42-46-88 +16

32. Jacob Mullen, Wooster, OH, *47-41-88 +16

37. Carson Wirebaugh, Medina, OH, *43-46-89 +17

37. Brock Hawkins, Canton, OH, *47-42-89 +17

37. Bruce Yoder, Millersburg, OH, *41-48-89 +17

Boys 13-15

1. Andrew Wyss Canton OH, *36-39-75 +3

2. Aaron Apticar, Uniontown, OH, *42-37-79 +7

2. Jacob Tarkany, Bay Village, OH, *42-37-79 +7

4. Darin Hudak, Tallmadge, OH, *38-43-81 +9

5. Mason Frazier, Wooster, OH, *39-43-82 +10

6. Andrew Kaye, Avon Lake, OH, *44-40-84 +12

7. Dylan Kaufman, Benton, OH, *46-42-88 +16

7. Kyle Campbell, Massillon, OH, *43-45-88 +16

9. Burke Villenauve, Hudson, OH, *46-44-90 +18

9. Luke Radis, Aurora, OH, *44-46-90 +18

Girls 13-15

1. Kira Moore, Mansfield, OH, *43-39-82 +9

2. Catherine Wang, Solon, OH, *44-46-90 +17

3. Julia Hofacker, Akron, OH, *46-45-91 +18

4. Chloe Tarkany, Bay Village, OH, *49-43-92 +19

5. Anastasia Nikolaidis, Canton, OH, *49-46-95 +22

6. Gwyneth Bush, Sagamore Hills, OH, *48-48-96 +23

Boys 12U

1. Jacob Ryan, Akron, OH, *41-46-87 +14

Girls 16-19

1. Kory Nielsen, Kent, OH, *36-33-69 -4

2. Leila Raines, Galena, OH, *39-36-75 +2

3. Shelby Lewis, Copley, OH, *39-39-78 +5

3. Avery Ovens, Willoughby Hills, OH, *38-40-78 +5

5. Jennifer Wang, Solon, OH, *41-38-79 +6

5. Paighton Masterson, Avon Lake, OH, *37-42-79 +6

7. Amanda Baker, Brooklyn, OH, *37-44-81 +8

8. Samantha Burmeister, Avon, OH, *42-41-83 +10

9. Jennifer David, Hudson, OH, *41-43-84 +11

10. Kara Raines, Galena, OH, *45-41-86 +13

11. Armani Shepherd, Copley, *43-45-88 +15

12. Alyssa Drehs, Seville, OH, *43-46-89 +16

Girls 12U

1. Gianna Clemente, Warren, OH, *46-43-89 +16