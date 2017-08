RESULTS: 2017 NOPGA Collegiate Preview #3 – Youngstown

FINAL RESULTS: BOYS 17-22 DIVISION

COLLEGIATE PREVIEW #3

Youngstown Country Club, Youngstown Ohio

Wednesday, Aug 9, 2017

1 Ken Keller Youngstown, OH 35-34–69 -2

2 Dominic Carano Canfield, OH 35-37–72 +1

3 Jason McQuown Warrensville Heights, OH 37-36–73 +2

4 Stephen Dolan Painesville, OH 37-39–76 +5

T5 Tyler Ellis Brook Park, OH 38-39–77 +6

T5 Buster Thomas Cortland, OH 43-34–77 +6

T5 Cole Huges Indiana, PA 38-39–77 +6

T8 Vincent Leone Canfield, OH 39-39–78 +7

T8 Bobby Jonda Boardman, OH 40-38–78 +7

T8 Anthony Graziano Girard, OH 39-39–78 +7

T11 Justin Hallapy Hubbard, OH 37-42–79 +8

T11 Bryan Kordupel Boardman, OH 39-40–79 +8

T11 Sean Croell Newton Falls, OH 39-40–79 +8

T14 Zachary Jacobson Poland, OH 37-45–82 +11

T14 Austin King North Lawrence, Ohio 43-39–82 +11

T16 Nicholas Hough Youngstown, OH 45-38–83 +12

T16 Joey Cilone East Liverpool, OH 38-45–83 +12

T16 Robert Harris Erie, PA 40-43–83 +12

T19 W. Chandler Kraft Canton, OH 40-44–84 +13

T19 A.J. Outcalt Avon Lake, OH 43-41–84 +13

21 Nicholas Braydich Struthers, OH 41-47–88 +17



T1 Courtney Malyn Schutt Dover, OH 40-37–77 +6

T1 Madison Butler Hinckley, OH 42-35–77 +6

3 Lauren Keiser Pataskala, OH 41-38–79 +8

4 Abbie Pearce Uniontown, OH 38-42–80 +9

5 Emily’ Koehler Vienna, OH 40-41–81 +10

6 Christina Williams Medina, OH 44-38–82 +11

T7 Samantha Burmeister Avon, OH 42-41–83 +12

T7 Amanda Baker’ Brooklyn, OH 41-42–83 +12

T9 Kerra Loomis Canfield, OH 43-41–84 +13

T9 Bria Baird Lima, OH 45-39–84 +13

11 Amanda Scala Aliquippa, PA 43-42–85 +14

12 Sierra Townsend Alliance, OH 43-43–86 +15

T13 Kaci Carpenter Canfield, OH 46-41–87 +16

T13 Tessa Brouillette Lima, OH 44-43–87 +16

T15 Danielle Austinson Avon, OH 45-43–88 +17

T15 Victoria Utrup Uniontown, OH 46-42–88 +17

17 Anna Schatschneider Avon, OH 49-44–93 +22

T18 Hannah Garofalo Leetonia, OH 51-46–97 +26

T18 Brianna Adcock Canton, OH 50-47–97 +26