RESULTS: 2017 NOPGA Collegiate Preview #2 – Beechmont

Final Results: Northern Ohio PGA

Collegiate Preview #2

Beechmont Country Club

Monday, July 31, 2017

Boys 18-22

1. Adam Filo, Norton, OH, *37-36-73 +2

2. Buster Thomas, Cortland, OH, *38-38-76 +5

3. Roni Shin, Rocky River, OH, *38-41-79 +8

4. Stephen Dolan, Painesville, OH, *42-38-80 +9

4. Joey Cilone, East Liverpool, OH, *36-44-80 +9

6. Mathew Dudley, Canal Fulton, OH, *38-44-82 +11

7. Tyler Ellis, Brook Park, OH, *42-41-83 +12

7. David Laib, Wadsworth, OH, *42-41-83 +12

9. Nicholas Braydich, Struthers, OH, *40-44-84 +13

10. Jared Budner, Macedonia, *40-45-85 +14

11. Austin Jacobs, Jefferson, Ohio, *43-43-86 +15

12. Nicholas Hough, Youngstown, OH, *41-47-88 +17

12. Ben Cawley, Shaker Heights, OH, *45-43-88 +17

14. Christopher Sweigert, Sterling, OH, *48-45-93 +22

15. Alexander Moran’, Wadsworth, OH, *45-49-94 +23

16. Bradley Sims, Tallmadge, OH, *49-48-97 +26

Girls 18-22

1. Kaitlin Neumann, Valley City, Oh, *36-38-74 +3

2. Lauren Keiser, Pataskala, OH, *35-41-76 +5

3. Madison Butler, Hinckley, OH, *41-38-79 +8

4. Jenna Vivo, Youngstown, OH, *40-40-80 +9

4. Madeline Thomas, Westlake, OH, *38-42-80 +9

6. Christina Williams, Medina, OH, *41-42-83 +12

7. Annika Neumann, Valley City, OH, *40-44-84 +13

7. Anna Schatschneider, Avon, OH, *38-46-84 +13

7. Amanda Baker’, Brooklyn, OH, *41-43-84 +13

7. Samantha Burmeister, Avon, OH, *39-45-84 +13

11. Madison Gardner, Avon, OH, *42-45-87 +16

12. Danielle Austinson, Avon, OH, *43-45-88 +17

13. Oliva Zampedro, Mentor, OH, *48-41-89 +18

13. Erin Vlacovsky, Canton, OH, *43-46-89 +18

15. Hannah Garofalo, Leetonia, OH, *47-46-93 +22

16. Brianna Adcock, Canton, OH, *41-56-97 +26