RESULTS: 2017 NOPGA Collegiate Preview #1

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA

Collegiate Preview #1

Alliance Country Club, Alliance, Ohio

Monday, July 24, 2017

Boys 17-22

1. Dylan Erks, Clinton, OH, *37-34-71 +1

2. Buster Thomas, Cortland, OH, *36-37-73 +3

3. Bryan Kordupel, Boardman, OH, *37-39-76 +6

4. Sean Croell, Newton Falls, OH, *36-43-79 +9

4. Roni Shin, Rocky River, OH, *38-41-79 +9

6. Stephen Dolan, Painesville, OH, *41-41-82 +12

7. Andrew Thompson, Westerville, OH, *48-35-83 +13

8. Joshua Woodward, Canal Fulton, OH, *42-42-84 +14

8. Mathew Dudley, Canal Fulton, OH, *40-44-84 +14

10. Tyler Ellis, Brook Park, OH, *47-38-85 +15

11. Bradley Sims, Tallmadge, OH, *41-45-86 +16

12. W. Chandler Kraft, Canton, OH, *50-42-92 +22

13. Bailey Campbell, Mogadore, OH, *46-50-96 +26

14. Thomas Anderson, Windsor, CT, *51-48-99 +29

Girls 17-22

1 Christina Williams Medina, OH 42-38–80 +10

2 Melanie Smith Hartville, OH 42-40–82 +12

T3 Brianna Baird Lima, OH 42-41–83 +13

T3 Amanda Baker’ Brooklyn, OH 41-42–83 +13

T5 Lauren Keiser Pataskala, OH 42-43–85 +15

T5 McKenna Jordan Westfield Center, OH 47-38–85 +15

7 Madison Justice Akron, OH 43-43–86 +16

8 Emily’ Koehler Vienna, OH 45-42–87 +17

T9 Kerra Loomis Canfield, OH 46-42–88 +18

T9 Sierra Townsend Alliance, OH 43-45–88 +18

T11 Erin Vlacovsky Canton, OH 45-45–90 +20

T11 Staci Ludwig Tiffin, OH 41-49–90 +20

13 Elena Anderson Windsor, CT 44-47–91 +21

T14 Kelli Carroll Gnadenhutten, OH 45-48–93 +23

T14 Lauren Griggy Uniontown, OH 49-44–93 +23

T14 Amanda Scala Aliquippa, PA 50-43–93 +23

17 Deidra Sauernheimer Strasburg, OH 48-46–94 +24

18 Morgan Stubbendieck Medina, OH 48-49–97 +27