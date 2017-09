RESULTS: 2017 General Cup Boys High School Golf

FINAL RESULTS: Boys High School Golf

2017 General Cup

Wooster Country Club, Wooster OH

Monday, September 18, 2017

TEAM RESULTS:

1 Green 295 (pictured above)

2 Jerome 305

3 Walsh Jesuit 310

4 Wooster Blue 320

T5 Coffman 326

T5 Glen Oak 326

T5 Highland 326

T5 Medina 326

9 Mount Vernon 328

10 Ashland 330

11 Garaway 331

12 Lake 335

13 Lexington 339

14 North Royalton 340

15 CVCA 341

16 New Albany 345

17 Tallmadge 357

18 Strongsville 360

19 Wadsworth 378

20 Ursuline 380

21 Wooster Gold 417

INDIVIDUAL RESULTS:

1 Maxwell Moldovan, Green 70 *-won playoff

2 Max Watson, Ashland 70

3 Cade Breitenstine, Green 72

T4 Mason Wagner, Jerome 74

T4 Miles Demuesy, Green 74

T6 Jackson Chandler, Jerome 75

T6 Ethan Snyder, Jerome 75

T6 Maurice Jacobs, Walsh 75

T9 Ben Cors, Walsh 76

T9 Connor Curry, Mount Vernon 76

T11 Blake Shienkaruk, Medina 77

T11 Jared Trimmer, Coffman 77

T11 Cooper Phelps, Highland 77

T14 Mason Frazier, Wooster Blue 78

T14 Jack Dials 78

T16 Brent Dillon, Wooster Blue 79

T16 Jordan Conjerti, Green 79

T16 Jonathan Knapp, Green 79

T16 Matt Flinchbaugh, Walsh 79

T16 Brandon Jatich, Glen Oak 79

T16 Jacob Frey, North Royalton 79

T22 Austin Meese, Wooster Blue 80

T22 Cutler Zamecnik, Walsh 80

T22 Alec Adcock, Glen Oak 80

T22 Ian Dorman, Medina 80

T22 Colin Faloon, Ursuline 80

T22 Darin Hudak, Tallmadge 80

T28 Blake Solomon, Jerome 81

T28 Blake Whitis, Coffman 81

T28 Michael Lee, Strongsville 81

T28 David Laib, Highland 81

T28 Maggie Williams, Mount Vernon 81

T33 Nick Karlik, Jerome 82

T33 Alex Anderson, Lake 82

T33 Colin McClowry, Medina 82

T33 Andrew Franz, Glen Oak 82

T33 Brevin Weaver, Garaway 82

T33 Drew Murphy, Ursuline 82

T33 Ethan Miller, Garaway 82

T33 Wyatt Ashton, CVCA 82

T41 Wesley Roberts, Wooster Blue 83

T41 Sully Ochs, Lake 83

T41 Alex Werth, Coffman 83

T41 Luke Honaker, Ashland 83

T41 Micah Hallman, Garaway 83

T41 Caden Scarbrough, CVCA 83

T41 Benji Dreibelbis, Lexington 83

T41 Trevor Dials, Lexington 83

T49 Griffin Green, New Albany 84

T49 Caleb Delaney, New Albany 84

T49 Clay Byrd, Lake 84

T49 Rendall Weaver, Garaway 84

T49 Ross Scherler, Highland 84

T49 Carson Wirebaugh, Highland 84

T55 Donovan Morris, Walsh 85

T55 Brock Barbato, Glen Oak 85

T55 Danny Klotz, Glen Oak 85

T55 Neel Hattarki, Coffman 85

T55 Carl Ross, Ursuline 85

T55 Cameron Jean, Highland 85

T55 Jake Smith, Mount Vernon 85

T55 Nick Offenburger, Lexington 85

T63 Joel Madenfort, Lake 86

T63 Zehnder Gibson, Garaway 86

T63 Christian Beckett, CVCA 86

T63 Jordan Hoag, Mount Vernon 86

T63 Jarrett Nowak, North Royalton 86

T68 Joseph Evans, Lake 87

T68 Caden Pittman, Medina 87

T68 Ty Swartzentruber, Ashland 87

T68 Noah Bowser, Tallmadge 87

T68 Justin Kocan, North Royalton 87

T73 Alex Wagman, New Albany 88

T73 Nick Stehle, Lexington 88

T73 Bailey Hamilton, North Royalton 88

T73 Taylor Wittmer, Lexington 88

T73 Eric Devney, North Royalton 88

T78 Grant Kresina, New Albany 89

T78 Sam Sellman, Coffman 89

T78 John Varley, Medina 89

T78 Jake Jeske, Strongsville 89

T82 Spencer Daniels, Ashland 90

T82 Tristan Roberts, CVCA 90

84 Matt Moore, Wadsworth 91

T85 Matt Nimsuwan, Strongsville 94

T85 Jake Reifsnyder, Tallmadge 94

T85 Garrett Boyes, Wadsworth 94

T85 Gordon Theders, Wadsworth 94

89 Justin Roberts, Wooster Gold 95

T90 Brandon Gray, Tallmadge 96

T90 Cameron Moteleski, Strongsville 96

T90 Liam Tokash, Tallmadge 96

93 Blake Bolinski, CVCA 97

94 Seth Musselman, Wooster Gold 98

T95 Dylan Bolick, Wooster Blue 99

T95 Matt Sabula, Mount Vernon 99

T95 Beau Casey, Wadsworth 99

T95 Cameron Merle, Wadsworth 99

99 Andrew Kroeger, New Albany 102

T100 Nathon Mahney, Ashland 106

T100 McGuire Corbin, Wooster Gold 106

102 Devin Dalessandro, Strongsville 110

103 Wayne Gerrick, Wooster Gold 118

104 Ben Haven, Wooster Gold 121

105 Joey Brooks, Ursuline 133