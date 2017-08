RESULTS: 2017 Eagles Invitational Boys High School Golf

FINAL RESULTS: Boys High School Golf

2017 New Albany Eagles Invitational

New Albany Golf Club

Thursday, August 10, 2017

SPECIAL NOTE: Hoban freshmen Josh Wright made a hole-in-one on the 8th hole, 148 yards into the wind with an 8 iron.



TEAM RESULTS:

1 Dublin Jerome 285

2 St. Charles 298

3 New Albany A 303

4 Olentangy Liberty 304

5 Olentangy 314

6 Pickerington North 314

6 Thomas Worthington 314

8 Upper Arlington 314

9 Coffman 315

10 Orange 315

11 St. Xavier 316

12 Hoban 320

13 Gahanna 323

14 Big Walnut 324

15 Lakota East 324

16 Watterson 324

17 Westerville Central 328

18 Centerville 346

19 Hilliard Bradley 348

20 LaSalle 352

21 New Albany B 357

22 Findlay 359



INDIVIDUAL RESULTS:

Josh Tasney 36 33 69

Ethan Snyder 32 37 69

Michael Shyu 33 36 69

Davis Root 31 38 69

Hunter Corbin 37 34 71

Blake Solomon 35 36 71

Spencer Eiselt 38 34 72

Logan Spiess 36 37 73

Keagan Younkin 38 37 75

Quinn Patterson 38 37 75

Michael Wilberding 34 41 75

Aaron Zeller 35 40 75

David LaLonde 36 39 75

Griffin Green 39 36 75

Reece Yakubov 37 39 76

Dane Goodwin 37 39 76

Trevor Gilmore 40 36 76

Mason Wagner 39 37 76

Jake Simone 38 39 77

Nolan Druhl 39 38 77

Trey Wilson 39 38 77

Fred Gilbert 38 39 77

John Wilkinson 36 41 77

Alex Cabungcal 36 41 77

Spencer Green 40 37 77

Anthony Ricaurte 37 41 78

Michael Hahn 41 37 78

Caden Gallagher 41 37 78

Luke Pepperney 38 40 78

Nathan Kelley 37 41 78

Bryce Reed 38 40 78

Drew Daly 37 41 78

Bobby Reis 37 41 78

Nate English 39 39 78

Will Birkholz 38 40 78

Michael Ford 37 41 78

Jack Curtis 35 43 78

Luke Gutman 38 41 79

Bennett Zeitner 41 38 79

Dylan Erks 39 40 79

Danny Heirmeyer 40 39 79

Curran Gimeson 37 42 79

Leon Dolgonovski 41 38 79

Corbin Bentley 43 36 79

Cameron Casto 39 41 80

Tommy Witschey 39 41 80

Josh Wright 37 43 80

Andrew Simpson 39 41 80

Matt Sopko 38 42 80

Chris Poppe 40 40 80

Austen Bennett 40 40 80

Nick Fellenstein 38 43 81

Tanner Shimp 42 39 81

Aaron Apticar 40 41 81

Danny Corrigan 41 40 81

Jonathan Green 39 42 81

Mwangi Kihara 41 40 81

Nick Durstock 41 41 82

Colton Vincelette 43 39 82

Grant Geisel 42 40 82

Patrick Sellers 41 41 82

Jacob Kenneally 42 40 82

Nick Altenbach 39 43 82

Alex Wagman 41 41 82

Daniel Hogan 42 41 83

Tison Alexander 38 45 83

Dylan Hall 40 43 83

Jordan Goeb 41 42 83

Blake Whitis 41 42 83

Zach Wengerter 43 40 83

Zack Herbert 38 45 83

Tyler Garner 41 42 83

Caleb Delaney 41 42 83

Mitchell Soma 41 43 84

Max Hahn 40 44 84

Sam Puthoff 41 43 84

Matthew Cramer 41 44 85

Harrison Hall 40 45 85

Jack Kowalczyk 44 41 85

Bailey Utterback 43 42 85

Drew Bailey 43 43 86

Jared Leiberman 44 42 86

Drew Shipley 44 42 86

Jake Chadwick 42 44 86

Jake Savage 42 44 86

Sam Heffron 45 42 87

Ryan Newcomb 46 41 87

Reno Overbaugh 42 45 87

Justin Drago 43 44 87

Nick DiMickele 47 41 88

Nate Habethier 43 45 88

Cory Blankenship 42 46 88

Tyler Mordarksi 40 49 89

Will Templin 45 44 89

Nick Gardner 45 44 89

Joey Larson 44 45 89

Jerrick Liu 44 46 90

Nathan Brown 44 46 90

Grant Kresina 43 47 90

Matt Witzgall 47 45 92

Luke Lehman 45 48 93

Joe Nieman 45 50 95

Stone Shields 47 48 95

Michael Chapman 46 50 96

Jack Geswein 50 46 96

Landen Master 47 51 98

Jack Brown 54 44 98

Grant Lane 48 54 102

Joe Bresnen 51 55 106

Justin Hartman 47 62 109



INDIVIDUAL RESULTS BY TEAM:

St. Charles IN OUT Total

Team Score: 298

Anthony Ricaurte 37 41 78

Keagan Younkin 38 37 75

Reece Yakubov 37 39 76

Michael Shyu 33 36 69

Luke Gutman 38 41 79

Gahanna IN OUT Total

Team Score: 323

Michael Hahn 41 37 78

Jake Simone 38 39 77

Drew Bailey 43 43 86

Mitchell Soma 41 43 84

Max Hahn 40 44 84

Olentangy Liberty IN OUT Total

Team Score: 304

Nick Fellenstein 38 43 81

Hunter Corbin 37 34 71

Caden Gallagher 41 37 78

Luke Pepperney 38 40 78

Nolan Druhl 39 38 77

Upper Arlington IN OUT Total

Team Score: 314

Dane Goodwin 37 39 76

Quinn Patterson 38 37 75

Matthew Cramer 41 44 85

Nathan Kelley 37 41 78

Nick DiMickele 47 41 88

St. Xavier IN OUT Total

Team Score: 316

Nick Durstock 41 41 82

Michael Wilberding 34 41 75

Trevor Gilmore 40 36 76

Daniel Hogan 42 41 83

Sam Puthoff 41 43 84

Olentangy IN OUT Total

Team Score: 314

Cameron Casto 39 41 80

Trey Wilson 39 38 77

Bryce Reed 38 40 78

Tanner Shimp 42 39 81

Bennett Zeitner 41 38 79

Hilliard Bradley IN OUT Total

Team Score: 348

Tyler Mordarksi 40 49 89

Tison Alexander 38 45 83

Dylan Hall 40 43 83

Michael Chapman 46 50 96

Luke Lehman 45 48 93

Findlay IN OUT Total

Team Score: 359

Jordan Goeb 41 42 83

Harrison Hall 40 45 85

Will Templin 45 44 89

Justin Hartman 47 62 109

Grant Lane 48 54 102

Hoban IN OUT Total

Team Score: 320

Dylan Erks 39 40 79

Tommy Witschey 39 41 80

Colton Vincelette 43 39 82

Josh Wright 37 43 80

Aaron Apticar 40 41 81

LaSalle IN OUT Total

Team Score: 352

Matt Witzgall 47 45 92

Drew Daly 37 41 78

Joe Nieman 45 50 95

Joe Bresnen 51 55 106

Sam Heffron 45 42 87

Centerville IN OUT Total

Team Score: 346

Jared Leiberman 44 42 86

Nick Gardner 45 44 89

Grant Geisel 42 40 82

Joey Larson 44 45 89

Jerrick Liu 44 46 90

Coffman IN OUT Total

Team Score: 315

Andrew Simpson 39 41 80

Spencer Eiselt 38 34 72

Matt Sopko 38 42 80

Drew Shipley 44 42 86

Blake Whitis 41 42 83

Watterson IN OUT Total

Team Score: 324

Bobby Reis 37 41 78

Fred Gilbert 38 39 77

Ryan Newcomb 46 41 87

Patrick Sellers 41 41 82

Jack Geswein 50 46 96

Pickerington North IN OUT Total

Team Score: 314

Josh Tasney 36 33 69

Jack Kowalczyk 44 41 85

Danny Heirmeyer 40 39 79

Jake Chadwick 42 44 86

Danny Corrigan 41 40 81

Thomas Worthington IN OUT Total

Team Score: 314

Curran Gimeson 37 42 79

Aaron Zeller 35 40 75

David LaLonde 36 39 75

Bailey Utterback 43 42 85

Jake Savage 42 44 86

Lakota East IN OUT Total

Team Score: 324

Nate Habethier 43 45 88

Chris Poppe 40 40 80

Leon Dolgonovski 41 38 79

John Wilkinson 36 41 77

Stone Shields 47 48 95

Orange IN OUT Total

Team Score: 315

Nate English 39 39 78

Alex Cabungcal 36 41 77

Nathan Brown 44 46 90

Jonathan Green 39 42 81

Corbin Bentley 43 36 79

Westerville Central IN OUT Total

Team Score: 328

Zach Wengerter 43 40 83

Jacob Kenneally 42 40 82

Nick Altenbach 39 43 82

Cory Blankenship 42 46 88

Mwangi Kihara 41 40 81



Dublin Jerome IN OUT Total

Team Score: 285

Blake Solomon 35 36 71

Will Birkholz 38 40 78

Davis Root 31 38 69

Mason Wagner 39 37 76

Ethan Snyder 32 37 69

Big Walnut IN OUT Total

Team Score: 324

Michael Ford 37 41 78

Zack Herbert 38 45 83

Tyler Garner 41 42 83

Austen Bennett 40 40 80

Reno Overbaugh 42 45 87

New Albany A IN OUT Total

Team Score: 303

Logan Spiess 36 37 73

Spencer Green 40 37 77

Griffin Green 39 36 75

Jack Curtis 35 43 78

Caleb Delaney 41 42 83

New Albany B IN OUT Total

Team Score: 357

Justin Drago 43 44 87

Alex Wagman 41 41 82

Landen Master 47 51 98

Grant Kresina 43 47 90

Jack Brown 54 44 98