RESULTS: 2017 Division III Sectional Boys High School Golf – Salem

INDIVIDUAL RESULTS: Rank | Individual | Team | Grade | F | B | Score 1 Jared Wilson Columbiana 12 34 35 69 2 Branson Brownfield * David Anderson 12 36 36 72 3 Dean Austalosh * Memorial 11 38 39 77 4 Nolan Helline Canton C.C. 12 38 40 78 4 Seth Ross Columbiana 11 39 39 78 6 Bryan Brooks * Heritage Christian 12 41 38 79 7 Ethan Hawkins St. Thomas Aquinas 11 42 38 80 7 Tyler Freudeman Canton C.C. 11 42 38 80 7 Max Congeni Canton C.C. 10 38 42 80 7 David Witte Lake Center Chr. 12 39 41 80 11 Laszlo May Rootstown 11 40 42 82 12 Luke Helline Canton C.C. 11 42 41 83 12 Kyle Freudeman Canton C.C. 9 40 43 83 14 Kent Gross Jackson-Milton 10 42 43 85 15 Jacob Stephens St. Thomas Aquinas 11 42 44 86 16 Adam Whitacre Rootstown 11 47 41 88 Tyler Andersen Columbiana 9 44 44 88 Nathan Whitehead Columbiana 11 42 46 88 19 Cole Orin Wellsville 12 41 48 89 John Hopp Rootstown 11 48 41 89 21 Brennan Schlaubach Rootstown 11 42 49 91 Kobe Byler Lake Center Chr. 9 44 47 91 23 Ben Pavlika St. Thomas Aquinas 10 43 49 92 Shawn Osborn Wellsville 11 44 48 92 Eric Swansiger Springfield 12 46 46 92 Kenneth Martin Heritage Christian 10 46 46 92 Blayne Brownfield David Anderson 9 45 47 92 Ben Starcher Lake Center Chr. 12 46 46 92 29 Matt Starcher Lake Center Chr. 10 46 49 95 30 Seth Kerner Wellsville 11 45 52 97 Mike Weber Rootstown 12 47 50 97 32 Dillon Schiadone Springfield 11 47 51 98 Michael Beeson Memorial 11 50 48 98 Austin Craig David Anderson 10 45 53 98 35 Jared Garner Southern Local 10 52 47 99 Sean Whitehead Columbiana 10 47 52 99 37 Nick Jessop Heartland Christian 12 47 55 102 Colton Smith St. Thomas Aquinas 11 52 50 102 Nick May Southern Local 11 48 54 102 Evan Caldwell Heritage Christian 10 52 50 102 41 Josh Boyle Southern Local 12 52 51 103 Josh Entrikin David Anderson 11 51 52 103 David Santangelo Lowellville 11 49 54 103 Garret Doran Springfield 12 47 56 103 Collin Baia Seb. McKinley 12 46 57 103 Luke Green Wellsville 9 51 52 103 47 Luke Bartley II Lake Center Chr. 10 53 51 104 Joey Williams Jackson-Milton 10 53 51 104 49 Mark Wucinich St. Thomas Aquinas 11 51 55 106 50 Michael Melillo Lowellville 12 53 54 107 Tres Click Wellsville 12 50 57 107 52 Naoki Hashimoto Heritage Christian 11 52 56 108 53 Bryan Harris Lowellville 11 58 53 111 54 Ricky Snyder Lowellville 9 55 57 112 55 Tanner Patterson Southern Local 10 54 59 113 56 Aaron Rexrode Heritage Christian 10 62 52 114 57 Mason McDevitt Jackson-Milton 9 62 56 118 58 Connor McIntosh Heartland Christian 12 55 64 119 59 Brandon Thomas Jackson-Milton 11 59 62 121 Jake Hunter Seb. McKinley 10 58 63 121 61 Braden Phillps Springfield 12 52 71 123 62 Michael Miller David Anderson 10 65 59 124 63 Nick Kacir Lowellville 9 67 58 125 Devin Sirota Heartland Christian 9 66 59 125 65 Kobey Fellows Springfield 12 62 67 129 66 John Jagietta Jackson-Milton 10 68 62 130 67 Joey Clark Seb. McKinley 11 67 68 135 68 Camden Green Seb. McKinley 10 68 71 139 69 Mason Tribelo Southern Local 10 76 64 140 70 Ben Jessop Heartland Christian 12 75 72 147 71 Joshua Gomoll Heartland Christian 9 76 88 164 72 Gabe Lanzer Seb. McKinley 10 DNS 0 DNS Joseph Michaels Memorial 10 DNS 0 DNS Cole Goodman Memorial 11 DNS 0 DNS Joseph Broz Memorial 10 DNS

*Qualifiers: Top 3 teams and 3 individuals not on a qualifying team.

