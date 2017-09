RESULTS 2017 Division II Sectional Girls High School Golf – Riceland

FINAL RESULTS: Girls High School Golf

2017 Sectional Tournament: NEOH Division II Girls

Riceland Golf Course, Orrville OH

Wednesday, September 27, 2017

*Qualifiers: Top 4 teams and 4 individuals not on a qualifying team.

1st SVSM * 382

1. Maura Knox 12 47 44 91

2. Julia Hofacker 10 44 45 89

3. Amanda Brown 12 57 50 107

4. SarahKathyrn Henderson 11 50 45 95

5. Kaitlyn Kemp 10 57 56 113

2nd Northwestern * 390

1. Allison St.Clair 11 40 40 80

2. Karlie Mowrer 10 44 47 91

3. Joren Rickard 11 50 50 100

4. Tamar Walton 9 60 59 119

5.

3rd Woodridge * 391

1. Kayla Kearns 10 49 47 96

2. Kendra Kearns 12 52 43 95

3. Avery Rickenbacher 10 53 45 98

4. Liz Presley 10 57 46 103

5. Hayley Roenigk 9 52 50 102

4th Lake Center Christian * 405

1. Madison Justice 12 43 37 80

2. Kierra Zuercher 12 51 46 97

3. Dana Galletta 12 56 53 109

4. Camryn Zuercher 9 60 59 119

5. Delaney Snyder 10 77 65 142

5th Elyria Catholic 407

1. Paige Sexstella 11 47 45 92

2. Madelyn Wechter 10 50 47 97

3. Lauren Konold 12 48 47 95

4. Abigail Shaw 10 66 57 123

5. Ashley Hoge 9 75 78 153

6th Keystone 410

1. Nikki Selzer 11 45 44 89

2. Sydney Allemeier 12 46 52 98

3. Peyton Halleen 11 53 46 99

4. Paige Dillen 10 63 61 124

5. Lindsay Reitz 10 76 74 150

7th Canton Central Catholic 424

1. Alexis Niemi 12 46 43 89

2. Ashley Schott 12 58 50 108

3. Elle Harper 11 52 50 102

4. Hannah Kasapis 12 70 55 125

5. Madison Butterfield 9 78 60 138

8th CVCA 434

1. Kally Ashton 11 42 39 81

2. Madalyn Rusinoff 11 60 54 114

3. Julia Ottman 11 72 67 139

4. Ariana Deiulis 11 59 55 114

5. Sarah Bailey 9 62 63 125

9th Our Lady of the Elms 461

1. Erin Wagner 12 49 45 94

2. Abbey Cox 11 57 54 111

3. Shannon Jackson 12 67 57 124

4. Kathryn Burns 11 69 69 138

5. Nora Leslie 10 68 64 132

10th Fairless 503

1. Erika Lear 11 56 55 111

2. Grace Dickey 11 55 57 112

3. Katie Burtt 12 86 83 169

4. Evelyn Morrison 9 59 52 111

5. Emma Fisher 10 DQ 0 DQ

11th Canton South 547

1. Mia Culberson 11 71 67 138

2. Brooklyn Menefee 10 71 77 148

3. Grace Nichols 11 71 83 154

4. Kelsie Silvestro 11 57 50 107

5.

12th Chippewa 0

1. Anna Kish 9 56 46 102

2. Debbie White 11 53 52 105

Columbia 0

1. Natalie Wilkins 12 46 48 94

Dalton 0.000000 0

1. Kalya VanKirk 9 56 61 117

Norwayne 0

1. Peyton Mullet 11 61 57 118

2. Faith Rozer 11 55 52 107

Rittman 0

1. Kara Leatherman 11 45 40 85

2. Chloe Vance 10 57 53 110

St. Thomas Aquinas 0

1. Katie Hiestand 12 37 40 77

2. Jessica Risher 12 48 48 96

3. Emily Davala 10 69 65 134

Tuslaw 0

1. Alyssa Honaker 10 46 50 96



INDIVDUAL RESULTS:

Rank | Individual | Team | Grade | F | B | Score

1 Katie Hiestand * St. Thomas Aquinas 12 37 40 77

2 Madison Justice Lake Center Chr. 12 43 37 80

2 Allison St.Clair Northwestern 11 40 40 80

4 Kally Ashton * CVCA 11 42 39 81

5 Kara Leatherman * Rittman 11 45 40 85

6 Alexis Niemi Canton C.C. 12 46 43 89

6 Nikki Selzer * Keystone 11 45 44 89 *Won in playoff on first hole

6 Julia Hofacker SVSM 10 44 45 89

9 Karlie Mowrer Northwestern 10 44 47 91

9 Maura Knox SVSM 12 47 44 91

11 Paige Sexstella Elyria Cath. 11 47 45 92

12 Natalie Wilkins Columbia 12 46 48 94

Erin Wagner Our Lady of the Elms 12 49 45 94

14 Lauren Konold Elyria Cath. 12 48 47 95

SarahKathyrn Henderson SVSM 11 50 45 95

Kendra Kearns Woodridge 12 52 43 95

17 Jessica Risher St. Thomas Aquinas 12 48 48 96

Alyssa Honaker Tuslaw 10 46 50 96

Kayla Kearns Woodridge 10 49 47 96

20 Madelyn Wechter Elyria Cath. 10 50 47 97

Kierra Zuercher Lake Center Chr. 12 51 46 97

22 Sydney Allemeier Keystone 12 46 52 98

Avery Rickenbacher Woodridge 10 53 45 98

24 Peyton Halleen Keystone 11 53 46 99

25 Joren Rickard Northwestern 11 50 50 100

26 Elle Harper Canton C.C. 11 52 50 102

Anna Kish Chippewa 9 56 46 102

Hayley Roenigk Woodridge 9 52 50 102

29 Liz Presley Woodridge 10 57 46 103

30 Debbie White Chippewa 11 53 52 105

31 Kelsie Silvestro Canton South 11 57 50 107

Faith Rozer Norwayne 11 55 52 107

Amanda Brown SVSM 12 57 50 107

34 Ashley Schott Canton C.C. 12 58 50 108

35 Dana Galletta Lake Center Chr. 12 56 53 109

36 Chloe Vance Rittman 10 57 53 110

37 Erika Lear Fairless 11 56 55 111

Evelyn Morrison Fairless 9 59 52 111

Abbey Cox Our Lady of the Elms 11 57 54 111

40 Grace Dickey Fairless 11 55 57 112

41 Kaitlyn Kemp SVSM 10 57 56 113

42 Madalyn Rusinoff CVCA 11 60 54 114

Ariana Deiulis CVCA 11 59 55 114

44 Kalya VanKirk Dalton 9 56 61 117

45 Peyton Mullet Norwayne 11 61 57 118

46 Camryn Zuercher Lake Center Chr. 9 60 59 119

Tamar Walton Northwestern 9 60 59 119

48 Abigail Shaw Elyria Cath. 10 66 57 123

49 Paige Dillen Keystone 10 63 61 124

Shannon Jackson Our Lady of the Elms 12 67 57 124

51 Hannah Kasapis Canton C.C. 12 70 55 125

Sarah Bailey CVCA 9 62 63 125

53 Nora Leslie Our Lady of the Elms 10 68 64 132

54 Emily Davala St. Thomas Aquinas 10 69 65 134

55 Madison Butterfield Canton C.C. 9 78 60 138

Mia Culberson Canton South 11 71 67 138

Kathryn Burns Our Lady of the Elms 11 69 69 138

58 Julia Ottman CVCA 11 72 67 139

59 Delaney Snyder Lake Center Chr. 10 77 65 142

60 Brooklyn Menefee Canton South 10 71 77 148

61 Lindsay Reitz Keystone 10 76 74 150

62 Ashley Hoge Elyria Cath. 9 75 78 153

63 Grace Nichols Canton South 11 71 83 154

64 Katie Burtt Fairless 12 86 83 169

65 Emma Fisher Fairless 10 DQ