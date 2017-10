FINAL RESULTS: Girls High School Golf

2017 Sectional Tournament: NEOH Division I Girls

Sweetbriar Golf Course, Avon OH

Tuesday, October 3, 2017

*Qualifiers: Top 4 teams and 4 individuals not on a qualifying team.

1st Magnificat * 332

1. Aly Kovach 11 37 40 77

2. Rachel Hetman 12 43 38 81

3. Sullivan Shannon 12 40 41 81

4. Ellen O’Leary 9 42 51 93

5. Anna Schramko 10 53 58 111

Coach: Elizabeth Szep

2nd Avon Lake * 346

1. Paighton Masterson 11 37 40 77

2. Emma Davies 11 44 46 90

3. Maggie Owen 11 45 43 88

4. Marissa Hall 11 48 52 100

5. Taylor Hubert 12 46 45 91

Coach: Krystine Frisch

3rd Medina * 353

1. Alyssa Drehs 12 41 41 82

2. Maddie Debnar 10 42 48 90

3. Erin Frey 10 43 48 91

4. Alexandria Wiedemann 12 52 48 100

5. Rebecca Prandi 12 43 47 90

Coach: Mickey McGrath

4th Highland * 363

1. Alicia Porvasnik 12 38 39 77

2. Tiffany So 11 50 44 94

3. Chelsea Mann 12 49 46 95

4. Bridget Waldo 11 49 48 97

5. Tess Myers 9 51 47 98

Coach: Mary Becker

5th Westlake 368

1. Emily Fankhauser 11 50 41 91

2. Charlotte Button 11 46 46 92

3. Lauren Akers 11 49 43 92

4. Alexa Prexta 10 47 46 93

5. Sophia Peck 11 60 55 115

Coach: Traci Edmunds

6th Wadsworth 372

1. Secilia Ho 11 38 42 80

2. Alanna Knight 12 40 53 93

3. Emily Dennison 12 51 49 100

4. Kelsey Palmer 12 49 50 99

5. Maddie Kritzell 10 59 52 111

Coach: Michael Schmeltzer

7th Strongsville 385

1. Rosemary Zaleski 12 50 54 104

2. Samantha Webb 9 41 41 82

3. Molly Duperow 10 42 46 88

4. Erin Toth 11 57 56 113

5. Veronica Palmer 10 58 53 111

Coach: Nancy Vaughn

8th Olmsted Falls 391

1. Samantha Torres 10 45 46 91

2. Kayla Kippes 10 49 57 106

3. Lindsay Rowe 12 47 54 101

4. Alyson Veverka 9 43 52 95

5. Nikki Egel 12 55 49 104

Coach: Emily Nagle

9th Rocky River 397

1. Iris Shin 11 39 41 80

2. Makayla Sheehan 12 47 42 89

3. Lexi Aguilar 9 56 55 111

4. Bella LoParo 11 61 58 119

5. Maggie Rodgers 10 60 57 117

Coach: Rick Haag

10th Steele 408

1. Elena Zaborniak 12 42 41 83

2. Rosalyn Friend 10 47 51 98

3. Ayalis Vicens 10 57 52 109

4. Emily Eischen 12 63 66 129

5. Cece Iliff 9 62 56 118

Coach: David Zvara

11th St. Joseph Academy 425

1. Elizabeth Poole 11 55 48 103

2. Madeline Macalla 11 53 57 110

3. Mollie Tirpak 11 49 55 104

4. Sarah Skodny 12 57 51 108

5. Samantha Soucie 11 56 65 121

Coach: Maureen Adler

12th Brunswick 430

1. Ericka Marano 12 47 45 92

2. Morgan Briley 10 49 52 101

3. Morgan Lutch 12 55 59 114

4. Lilly O’Connell 9 60 63 123

5. Lauren Jenkins 11 61 62 123

Coach: Sarah Belkofer

13th Avon 445

1. Julia Porchetta 11 54 48 102

2. Kavita Nanda 9 60 56 116

3. Amanda Holtzman 10 56 57 113

4. Darby Slunksi 11 58 56 114

5. Makayla Lawrence 10 66 60 126

Coach: Kaitlin Neumann

14th No. Olmsted 452

1. Kaitlyn Kwait 12 64 57 121

2. Grace English 12 60 56 116

3. Alyssa Kell 10 54 55 109

4. Natalie Ellis 10 51 55 106

5. Lauren Willis 10 74 72 146

Coach: Tony Naples

15th Bay

2. Maggie Williams 12 51 46 97

3. Larissa Strouse 11 67 62 129

Coach: Jared Shetzer

Buckeye

1. Lilly Porta 9 72 69 141

Coach: Matthew Gregory

Elyria

1. Danielle Marsh 12 51 50 101

Coach: Jim Kistler

Lakewood

1. Courtney Ribar 12 49 48 97

5. Sydney Heckeler 9 54 57 111

Coach: Mike Dow

Lorain

1. Kala Carrion 12 45 51 96

Coach: Dino Pappas

No. Ridgeville

3. Heather Gerome 10 58 50 108

4. Kayleigh Shafer 10 65 59 124

5. Zoe Monyak 10 74 74 148

Coach: Norm Frindt



INDIVIDUAL RESULTS:

Rank Individual Team Grade F B Score

1 Paighton Masterson Avon Lake 11 37 40 77

1 Alicia Porvasnik Highland 12 38 39 77

1 Aly Kovach Magnificat 11 37 40 77

4 Iris Shin * Rocky River 11 39 41 80

4 Secilia Ho * Wadsworth 11 38 42 80

6 Rachel Hetman Magnificat 12 43 38 81

6 Sullivan Shannon Magnificat 12 40 41 81

8 Alyssa Drehs Medina 12 41 41 82

8 Samantha Webb * Strongsville 9 41 41 82

10 Elena Zaborniak * Steele 12 42 41 83

11 Maggie Owen Avon Lake 11 45 43 88

11 Molly Duperow Strongsville 10 42 46 88

13 Makayla Sheehan Rocky River 12 47 42 89

14 Emma Davies Avon Lake 11 44 46 90

14 Maddie Debnar Medina 10 42 48 90

14 Rebecca Prandi Medina 12 43 47 90

17 Taylor Hubert Avon Lake 12 46 45 91

17 Erin Frey Medina 10 43 48 91

17 Samantha Torres Olmsted Falls 10 45 46 91

17 Emily Fankhauser Westlake 11 50 41 91

21 Ericka Marano Brunswick 12 47 45 92

Charlotte Button Westlake 11 46 46 92

Lauren Akers Westlake 11 49 43 92

24 Ellen O’Leary Magnificat 9 42 51 93

Alanna Knight Wadsworth 12 40 53 93

Alexa Prexta Westlake 10 47 46 93

27 Tiffany So Highland 11 50 44 94

28 Chelsea Mann Highland 12 49 46 95

Alyson Veverka Olmsted Falls 9 43 52 95

30 Kala Carrion Lorain 12 45 51 96

31 Maggie Williams Bay 12 51 46 97

Bridget Waldo Highland 11 49 48 97

Courtney Ribar Lakewood 12 49 48 97

34 Tess Myers Highland 9 51 47 98

Rosalyn Friend Steele 10 47 51 98

36 Kelsey Palmer Wadsworth 12 49 50 99

37 Marissa Hall Avon Lake 11 48 52 100

Alexandria Wiedemann Medina 12 52 48 100

Emily Dennison Wadsworth 12 51 49 100

40 Morgan Briley Brunswick 10 49 52 101

Danielle Marsh Elyria 12 51 50 101

Lindsay Rowe Olmsted Falls 12 47 54 101

43 Julia Porchetta Avon 11 54 48 102

44 Elizabeth Poole St. Joseph Academy 11 55 48 103

45 Nikki Egel Olmsted Falls 12 55 49 104

Mollie Tirpak St. Joseph Academy 11 49 55 104

Rosemary Zaleski Strongsville 12 50 54 104

48 Natalie Ellis No. Olmsted 10 51 55 106

Kayla Kippes Olmsted Falls 10 49 57 106

50 Heather Gerome No. Ridgeville 10 58 50 108

Sarah Skodny St. Joseph Academy 12 57 51 108

52 Alyssa Kell No. Olmsted 10 54 55 109

Ayalis Vicens Steele 10 57 52 109

54 Madeline Macalla St. Joseph Academy 11 53 57 110

55 Sydney Heckeler Lakewood 9 54 57 111

Anna Schramko Magnificat 10 53 58 111

Lexi Aguilar Rocky River 9 56 55 111

Veronica Palmer Strongsville 10 58 53 111

Maddie Kritzell Wadsworth 10 59 52 111

60 Amanda Holtzman Avon 10 56 57 113

Erin Toth Strongsville 11 57 56 113

62 Darby Slunksi Avon 11 58 56 114

Morgan Lutch Brunswick 12 55 59 114

64 Sophia Peck Westlake 11 60 55 115

65 Kavita Nanda Avon 9 60 56 116

Grace English No. Olmsted 12 60 56 116

67 Maggie Rodgers Rocky River 10 60 57 117

68 Cece Iliff Steele 9 62 56 118

69 Bella LoParo Rocky River 11 61 58 119

70 Kaitlyn Kwait No. Olmsted 12 64 57 121

Samantha Soucie St. Joseph Academy 11 56 65 121

72 Lilly O’Connell Brunswick 9 60 63 123

Lauren Jenkins Brunswick 11 61 62 123

74 Kayleigh Shafer No. Ridgeville 10 65 59 124

75 Makayla Lawrence Avon 10 66 60 126

76 Larissa Strouse Bay 11 67 62 129

Emily Eischen Steele 12 63 66 129

78 Lilly Porta Buckeye 9 72 69 141

79 Lauren Willis No. Olmsted 10 74 72 146

80 Zoe Monyak No. Ridgeville 10 74 74 148