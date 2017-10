RESULTS: 2017 Division I Sectional Girls High School Golf – Ellsworth Meadows

FINAL RESULTS: Girls High School Golf

2017 Sectional Tournament: NEOH Division I Girls

Ellsworth Meadows Golf Course, Hudson OH

Monday, October 3, 2017

*Qualifiers: Top 4 teams and 4 individuals not on a qualifying team.

1st Hathaway Brown * 325

1. Colby Cohen 12 43 37 80

2. Becca Gorman 10 40 42 82

3. Sonum Jagetia 12 38 41 79

4. Hannah Froimson 12 50 45 95

5. Kate Hickey 10 41 43 84

Coach: Julie Kerrigan Ettorre

2nd Solon * 339

1. Jennifer Wang 12 40 42 82

2. Grace Gao 11 43 47 90

3. Catherine Wang 10 43 43 86

4. Sandy Deng 10 39 42 81

5. Jessie Kasper 11 50 54 104

Coach: Damien Kopkas

3rd Walsh Jesuit * 345

1. Hayley Lyons 12 44 48 92

2. Christina Geiger 11 42 39 81

3. Audrey Zedella 10 42 46 88

4. Gwen Bush 10 41 43 84

5. Nicolina Valore 9 40 56 96

Coach: Bill Reilly

4th North Royalton * 355

1. Megan Grospitch 12 40 41 81

2. Paige Rider 11 45 45 90

3. Gabby Horvath 12 46 44 90

4. Alexa Belardo 10 48 46 94

5. Jennifer Lutz 12 49 49 98

Coach: Nick Neumeister

5th Hudson 371

1. Jenn David 11 38 42 80

2. Meaghan Grant 11 39 45 84

3. Lilly Hess 10 54 58 112

4. Emily Dunne 10 52 54 106

5. Hailey Payne 11 44 57 101

Coach: John Goodson

6th Aurora 380

1. Kenzi Myers 12 41 52 93

2. Julia McGarry 11 53 58 111

3. Olivia Traci 10 48 47 95

4. Skyler Banbury 12 43 47 90

5. Devon Banbury 10 51 51 102

Coach: Noah Goodman

7th Stow-Munroe Falls 383

1. Jennifer Goubeaux 11 50 53 103

2. Ellie McCoy 9 46 45 91

3. Kelsey Cole 11 50 51 101

4. Lexi Petit 11 50 53 103

5. Olivia Balawender 10 44 44 88

Coach: Joe Denton

8th Revere 387

1. Armani Shepherd 12 40 42 82

2. Laney Shacklett 9 46 56 102

3. Samantha Ma 10 53 54 107

4. Amy Race 11 46 50 96

5. Maddie Frayser 10 52 60 112

Coach: Kyle Haglock

9th Brecksville 387

1. Hannah Mitchell 12 46 39 85

2. Chloe Zelis 11 45 48 93

3. Julia Melaragno 11 57 59 116

4. Alyssa Strongosky 10 55 55 110

5. Emily Schwenn 10 52 47 99

Coach: Brady Bourquin

10th Nordonia 406

1. Sydney Vitt 12 48 51 99

2. Delaney Monroe 12 49 45 94

3. Ally Siewert 9 50 49 99

4. Megan Garvey 12 54 61 115

5. Nicole Schmeiser 12 58 56 114

Coach: Greg Harris

11th Chagrin Falls 409

1. Piper Magayros 11 51 59 110

2. Maggie Mills 10 45 55 100

3. Katie Kwasny 10 54 49 103

4. Hanne Wilson 10 44 53 97

5. Emma Bartlett 10 57 52 109

Coach: Kristin Reboul

12th Tallmadge 424

1. Lizzie Bickar 10 45 44 89

2. Marissa Graham 11 57 51 108

3. Brooke Santomauro 11 54 53 107

4. Gia Currey 9 58 62 120

5. Kaytlin Miller 11 65 58 123

Coach: Scott Campbell

13th Padua Franciscan 439

1. Lucille Petkac 10 42 54 96

2. Emily Wirtz 11 50 51 101

3. Madison Hangauer 12 58 80 138

4. Carli Urban 9 59 64 123

5. Stephanie Neff 9 55 64 119

Coach: Patrick Dailey

14th Twinsburg 446

1. Tyler Gliba 10 54 56 110

2. Nia Fuentes 10 56 56 112

3. Adrianna Federico 10 56 58 114

4. Kathrine Gwatkin 10 47 69 116

5. Sophia Sayavich 9 55 55 110

Coach: Ronald Fruscella

15th Shaker Hts. 446

1. Betheny Lowenkamp 12 40 48 88

2. Maggie Dant 12 45 49 94

3. Sara Straffon 10 58 58 116

4. Sonia Levin 11 66 82 148

5. Olivia Chapman 11 DNS 0 DNS

Coach: Raymond Durban

16th Mayfield 456

1. Abi Brandenburg 12 52 62 114

2. Mary Fraley 12 61 57 118

3. Kirby Bridgett 11 51 55 106

4. Hanna Bright 11 58 60 118

Coach: Geoff Grim

17th Valley Forge

1. Olivia Nelson 10 51 49 100

2. Isabella Magistro 10 54 59 113

Coach: Sean Conners



INDIVIDUAL RESULTS:

Rank | Individual | Team | Grade | F | B | Score

1 Sonum Jagetia Hathaway Brown 12 38 41 79

2 Colby Cohen Hathaway Brown 12 43 37 80

2 Jenn David * Hudson 11 38 42 80

4 Megan Grospitch No. Royalton 12 40 41 81

4 Christina Geiger Walsh Jesuit 11 42 39 81

4 Sandy Deng Solon 10 39 42 81

7 Becca Gorman Hathaway Brown 10 40 42 82

7 Jennifer Wang Solon 12 40 42 82

7 Armani Shepherd * Revere 12 40 42 82

10 Kate Hickey Hathaway Brown 10 41 43 84

10 Gwen Bush Walsh Jesuit 10 41 43 84

10 Meaghan Grant * Hudson 11 39 45 84

13 Hannah Mitchell * Brecksville 12 46 39 85

14 Catherine Wang Solon 10 43 43 86

15 Betheny Lowenkamp Shaker Hts. 12 40 48 88

15 Olivia Balawender Stow-Munroe Falls 10 44 44 88

15 Audrey Zedella Walsh Jesuit 10 42 46 88

18 Lizzie Bickar Tallmadge 10 45 44 89

19 Gabby Horvath No. Royalton 12 46 44 90

Grace Gao Solon 11 43 47 90

Paige Rider No. Royalton 11 45 45 90

Skyler Banbury Aurora 12 43 47 90

23 Ellie McCoy Stow-Munroe Falls 9 46 45 91

24 Hayley Lyons Walsh Jesuit 12 44 48 92

25 Kenzi Myers Aurora 12 41 52 93

Chloe Zelis Brecksville 11 45 48 93

27 Maggie Dant Shaker Hts. 12 45 49 94

Alexa Belardo No. Royalton 10 48 46 94

Delaney Monroe Nordonia 12 49 45 94

30 Hannah Froimson Hathaway Brown 12 50 45 95

Olivia Traci Aurora 10 48 47 95

32 Lucille Petkac Padua Franciscan 10 42 54 96

Amy Race Revere 11 46 50 96

Nicolina Valore Walsh Jesuit 9 40 56 96

35 Hanne Wilson Chagrin Falls 10 44 53 97

36 Jennifer Lutz No. Royalton 12 49 49 98

37 Ally Siewert Nordonia 9 50 49 99

Emily Schwenn Brecksville 10 52 47 99

Sydney Vitt Nordonia 12 48 51 99

40 Olivia Nelson Valley Forge 10 51 49 100

Maggie Mills Chagrin Falls 10 45 55 100

42 Emily Wirtz Padua Franciscan 11 50 51 101

Kelsey Cole Stow-Munroe Falls 11 50 51 101

Hailey Payne Hudson 11 44 57 101

45 Devon Banbury Aurora 10 51 51 102

Laney Shacklett Revere 9 46 56 102

47 Lexi Petit Stow-Munroe Falls 11 50 53 103

Jennifer Goubeaux Stow-Munroe Falls 11 50 53 103

Katie Kwasny Chagrin Falls 10 54 49 103

50 Jessie Kasper Solon 11 50 54 104

51 Emily Dunne Hudson 10 52 54 106

Kirby Bridgett Mayfield 11 51 55 106

53 Brooke Santomauro Tallmadge 11 54 53 107

Samantha Ma Revere 10 53 54 107

55 Marissa Graham Tallmadge 11 57 51 108

56 Emma Bartlett Chagrin Falls 10 57 52 109

57 Tyler Gliba Twinsburg 10 54 56 110

Alyssa Strongosky Brecksville 10 55 55 110

Piper Magayros Chagrin Falls 11 51 59 110

Sophia Sayavich Twinsburg 9 55 55 110

61 Julia McGarry Aurora 11 53 58 111

62 Nia Fuentes Twinsburg 10 56 56 112

Lilly Hess Hudson 10 54 58 112

Maddie Frayser Revere 10 52 60 112

65 Isabella Magistro Valley Forge 10 54 59 113

66 Adrianna Federico Twinsburg 10 56 58 114

Nicole Schmeiser Nordonia 12 58 56 114

Abi Brandenburg Mayfield 12 52 62 114

69 Megan Garvey Nordonia 12 54 61 115

70 Kathrine Gwatkin Twinsburg 10 47 69 116

Julia Melaragno Brecksville 11 57 59 116

Sara Straffon Shaker Hts. 10 58 58 116

73 Hanna Bright Mayfield 11 58 60 118

Mary Fraley Mayfield 12 61 57 118

75 Stephanie Neff Padua Franciscan 9 55 64 119

76 Gia Currey Tallmadge 9 58 62 120

77 Kaytlin Miller Tallmadge 11 65 58 123

Carli Urban Padua Franciscan 9 59 64 123

79 Madison Hangauer Padua Franciscan 12 58 80 138

80 Sonia Levin Shaker Hts. 11 66 82 148

81 Olivia Chapman Shaker Hts. 11 DNS