NEOH High School Golf

RESULTS: 2017 Cloverleaf vs Akron Springfield Boys High School Golf

High School Golf Results: Northeast Ohio Golf

MATCH RESULTS: Boys High School Golf
Cloverleaf High School vs Akron Springfield High School
Deer Pass Golf Course, Seville, OH
Tuesday, August 15, 2017

Akron Springfield beat Cloverleaf in two league matches. Springfield won the front side at Deerpass (par 35) 173 – 187, and the back side 180 – 184.

 
RESULTS BY TEAM:

Akron Springfield:
Michael Delisi – 42-41=83
Caleb Eckenrode 39-48=87
Zack Husk 51-47=98
Andrew Schultz 42-43=85
Justin Apati DQ – 50
Dylan Hanna 59-56=115

Cloverleaf:
Frank English 51-46=97
River Daunhauer 51-49=100
Drew Schreck 47-42=89
Bodie Hillwig 45-47=92
Mike Burkey 46-52=98
Lincoln Halltrich 49-57=106

No Comment

Leave a reply

Previous RESULTS: 2017 Southwestern Conference Preview Boys High School Golf
This is the most recent story.

Related Posts

High School Golf Results: Northeast Ohio Golf
High School Golf Results: Northeast Ohio Golf
High School Golf Results: Northeast Ohio Golf
High School Golf Results: Northeast Ohio Golf