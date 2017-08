RESULTS: 2017 Cloverleaf vs Akron Springfield Boys High School Golf

MATCH RESULTS: Boys High School Golf

Cloverleaf High School vs Akron Springfield High School

Deer Pass Golf Course, Seville, OH

Tuesday, August 15, 2017

Akron Springfield beat Cloverleaf in two league matches. Springfield won the front side at Deerpass (par 35) 173 – 187, and the back side 180 – 184.



RESULTS BY TEAM:

Akron Springfield:

Michael Delisi – 42-41=83

Caleb Eckenrode 39-48=87

Zack Husk 51-47=98

Andrew Schultz 42-43=85

Justin Apati DQ – 50

Dylan Hanna 59-56=115

Cloverleaf:

Frank English 51-46=97

River Daunhauer 51-49=100

Drew Schreck 47-42=89

Bodie Hillwig 45-47=92

Mike Burkey 46-52=98

Lincoln Halltrich 49-57=106