Nick Walcutt of Brecksville-Broadview Heights made a hole-in-one on the par-3 8th hole at Sleepy Hollow Golf Course in leading the Bees to victory in a match over North Royalton.



FINAL RESULTS: Boys High School Golf

2017 Brecksville-Broadview Hts v. North Royalton

Sleepy Hollow Golf Course, Brecksville | Front 9 Par 35

Thursday, September 14, 2017

Brecksville-Broadview Hts: 157

Nick Walcutt 36

Jacob Henyey 37

Jimmy Tyler 43

John Galik 41

Adam Sowers 44

Carson DeWeerd 46

North Royalton: 169

Jacob Frey 43

Tommy Frey 41

Kyle Nowak 51

Justin Kocar 41

Bailey Hamilton 46

Evan Groh 44