Qualifying Results: 2017 Good Park Junior Tournament

Qualifying Round Results:

2017 Good Park Junior Golf Tournament

Good Park Golf Course, Akron

Wednesday, July 5, 2017

Player | Score | Thurs Time | Tee | Division

Adcock, Alec 75 8:15 AM 1 Champion

Avalon, Michael 78 8:15 AM 1 Champion

Buzaki, Kyle 75 8:15 AM 1 Champion

Conjerti, Jordan 79 8:15 AM 1 Champion

Cors, Benjamin 74 8:15 AM 1 Champion

Dillon, Brent 71 8:15 AM 1 Champion

Distelhorst, Daniel 79 8:15 AM 1 Champion

Dye, Alex 79 8:15 AM 1 Champion

Filo, Adam 73 8:15 AM 1 Champion

Fousek, Nathan 78 8:15 AM 1 Champion

Hudak, Darin 74 8:15 AM 1 Champion

Juersivich, Mason 76 8:15 AM 1 Champion

Knapp, Jonathon 77 8:15 AM 1 Champion

Main, Brandon 75 8:15 AM 1 Champion

Moldovan, Maxwell 67 8:15 AM 1 Champion

Moran, Alex 74 8:15 AM 1 Champion

Petrie, Solomon 73 8:15 AM 1 Champion

Phelps, Cooper 77 8:15 AM 1 Champion

Smith, Braden 64 8:15 AM 1 Champion

Tabias, Drake 77 8:15 AM 1 Champion

Thammachak, Jaydon 77 8:15 AM 1 Champion

Wirebaugh, Carson 75 8:15 AM 1 Champion

Ankrom, Tyler 82 7:30 AM 1 1st

Bodnar, Clayton 81 7:30 AM 1 1st

Caskey, Emmett 80 7:30 AM 1 1st

Dorman, Ian 82 7:30 AM 1 1st

Hoynes, Jack 81 7:30 AM 1 1st

Jacobs, Maurice 82 7:30 AM 1 1st

Jean, Cameron 82 7:30 AM 1 1st

Meese, Austin 82 7:30 AM 1 1st

Page, Dan 81 7:30 AM 1 1st

Rinkus, Hunter 81 7:30 AM 1 1st

Tanner, Blaze 80 7:30 AM 1 1st

Woodward, Joshua 80 7:30 AM 1 1st

Burch, Alex 83 7:30 AM 10 2nd

Crookston, Max 85 7:30 AM 10 2nd

Dauk, Andrew 84 7:30 AM 10 2nd

Halas, Andrew 85 7:30 AM 10 2nd

Heyd, Noan 83 7:30 AM 10 2nd

Kocan, Justin 85 7:30 AM 10 2nd

Koprivec, Austin 83 7:30 AM 10 2nd

Miller, Bryce 85 7:30 AM 10 2nd

Norris, Evan 83 7:30 AM 10 2nd

Summers, Eric 83 7:30 AM 10 2nd

Villenauve, Burke 84 7:30 AM 10 2nd

Bowser, Noah 90 7:50 AM 1 3rd

Congeni, Max 90 7:50 AM 1 3rd

Dobbins, Payton 86 7:50 AM 1 3rd

Dye, Nick 86 7:50 AM 1 3rd

Kress, Walter 92 7:50 AM 1 3rd

Miller, Evan 89 7:50 AM 1 3rd

Ryan, Nathan 93 7:50 AM 1 3rd

Shankel, Jacob 93 7:50 AM 1 3rd

Troyer, Carter 91 7:50 AM 1 3rd

Troyer, Casey 90 7:50 AM 1 3rd

Wright, Joshua 91 7:50 AM 1 3rd

Cooper, A.J. 96 7:50 AM 10 4th

Fisher, Josh 100 7:50 AM 10 4th

Holzapfel, Jackson 94 7:50 AM 10 4th

Kowatch, Ethan 96 7:50 AM 10 4th

Leach, Ryan 94 7:50 AM 10 4th

Moldvay, Mason 99 7:50 AM 10 4th

Schreck, Luke 100 7:50 AM 10 4th

Schuchter, Reid 94 7:50 AM 10 4th

Tokash, Liam 95 7:50 AM 10 4th

Wagner, Timothy 97 7:50 AM 10 4th

Zaborszki, Jason 95 7:50 AM 10 4th

Frasher, Blake 109 8:15 AM 10 5th

Gray, Brandon 102 8:15 AM 10 5th

Hines, Trey 118 8:15 AM 10 5th

Hinkle, Owen 101 8:15 AM 10 5th

Kane, Christopher 125 8:15 AM 10 5th

King, Colin 117 8:15 AM 10 5th

Majeski, Alex 144 8:15 AM 10 5th

Nelson, Andrew 118 8:15 AM 10 5th

Pallotta, Mitchell 114 8:15 AM 10 5th

Sterk, Zac 101 8:15 AM 10 5th

Tackett, Alex 110 8:15 AM 10 5th

Yang, William 109 8:15 AM 10 5th

Adcock, Brianna 85 9:15 AM 1 Girls Champ

Ardelean, Madison 76 9:15 AM 1 Girls Champ

Dauk, Lauren 81 9:15 AM 1 Girls Champ

Grant, Meghan 79 9:15 AM 1 Girls Champ

Griffith, Alea 81 9:15 AM 1 Girls Champ

Hatheway, Gia 83 9:15 AM 1 Girls Champ

Hofacker, Julia 84 9:15 AM 1 Girls Champ

Jordan, Makenna 83 9:15 AM 1 Girls Champ

Ketchum, Morgan 83 9:15 AM 1 Girls Champ

May, Grace 85 9:15 AM 1 Girls Champ

Nikolaides, Anastasia 84 9:15 AM 1 Girls Champ

Shepherd, Armani 78 9:15 AM 1 Girls Champ

Swain, Olivia 79 9:15 AM 1 Girls Champ

Bickar, Lizzie 88 8:45 AM 10 Girls 1st

Darr, Samantha 100 8:45 AM 10 Girls 1st

Davenport, Julia 96 8:45 AM 10 Girls 1st

Grosenbaugh, Taylor 148 8:45 AM 10 Girls 1st

Harding, Mackenna 91 8:45 AM 10 Girls 1st

Miklic, Sofia 133 8:45 AM 10 Girls 1st

Nikolaides, Abriella 102 8:45 AM 10 Girls 1st

Novak, Heather 94 8:45 AM 10 Girls 1st

Ostich, Alexia 95 8:45 AM 10 Girls 1st

Oziomeki, Karis 115 8:45 AM 10 Girls 1st

Petro, Lauren 87 8:45 AM 10 Girls 1st

So, Tiffany 91 8:45 AM 10 Girls 1st

Cannone, Aiden 94 9:00 AM 1 Boys 11 – 12 CH

Haynes, Nolan 72 9:00 AM 1 Boys 11 – 12 CH

Paterakis, Chris 89 9:00 AM 1 Boys 11 – 12 CH

Ryan, Jacob 87 9:00 AM 1 Boys 11 – 12 CH

Skirpac, Ben 80 9:00 AM 1 Boys 11 – 12 CH

Vojtko, Jack 72 9:00 AM 1 Boys 11 – 12 CH

Bartek, Cameron 116 9:00 AM 10 Boys 11 – 12 1st

Myers, Brian 102 9:00 AM 10 Boys 11 – 12 1st

Younker, Paul 103 9:00 AM 10 Boys 11 – 12 1st