Ohio High School State Golf Championships Begin Tomorrow

Northeast Ohio is well-represented in the 2017 OHSAA State Golf Championships, which begin tomorrow in Columbus.

Each state championship event for both boys and girls is 36-holes, played on a Friday and Saturday at various Columbus golf courses. Divisions II and III start tomorrow and Saturday (Oct 13-14), while Division I plays the following Friday/Saturday (Oct 20-21).

Below is a list of each Division, the golf course site, and the teams and players from Northeast Ohio who are competing. Spectators are welcome. Good luck to all!

Division III Boys

The Ohio State University Scarlet Course, Columbus: 10/13 – 10/14

Brookfield

1. Conner Stevens

2. Justin Atkinson

3. Nate Smoot

4. Jon Hiner

5. Jake Shingledecker

Coach: Timothy Taylor

Canton Central Catholic

1. Tyler Freudeman

2. Nolan Helline

3. Max Congeni

4. Luke Helline

5. Kyle Freudeman

Coach: David Oates

Gilmour Academy

1. Ben Foltz

2. Liam Ottaway

3. Jay Magyari

4. Tucker Morris

5. Joey Hollis

Coach: Paul Michalko

INDIVIDUALS:

Jared Wilson, Columbiana

Jimmy Graham, John F. Kennedy

Braden Smith, Smithville

Division II Boys

NorthStar Golf Club, Sunbury: 10/13 – 10/14

Notre Dame Cathedral Latin

1. Charlie Toman

2. Aditya Achar

3. Daniel Milo

4. Arya Achar

5. Jakob Flynn

Coach: Toni DeSanto

Ursuline

1. Colin Faloon

2. Drew Murphy

3. Carl Ross

4. Seamus Chrystal

5. Alex Stoneman

Coach: Matt Morgan

Poland Seminary

1. Jake Snyder

2. Zach Howard

3. Alex Rapp

4. Kyle Koziel

5. Luke Nord

Coach: David DiGiacomo

INDIVIDUALS:

Austin Jacobs, Jefferson

Van Wallbrown, Manchester

Jack Gole, Hawken

Division II Girls

The Ohio State University Gray Course, Columbus: 10/13 – 10/14

Independence

1. Sophia Trombetta

2. Lyndsay Blum

3. Maddie Harper

4. Madeline Mindzora

5. Morgan Pasarella

Coach: Karl Schuld

Laurel

1. Jami Morris

2. Taylor Thierry

3. Haley Thierry

4. Sophia Levinson

5. Grace Durdle

Coach: Marti Hardy

INDIVIDUALS:

Allison St.Clair, Northwestern

Nikki Selzer, Keystone

Division I Boys

The Ohio State University Scarlet Course, Columbus: 10/20 – 10/21

Green

1. Maxwell Moldovan

2. Cade Breitenstine

3. Miles Demuesy

4. Jordan Conjerti

5. Jonathan Knapp

Coach: Brian Tharp

Brunswick

1. Evan Gray

2. Cameron MacLellan

3. Max Toom

4. Matthew Krivanek

5. Preston Levandowski

Coach: Chad Thompson

Boardman

1. Cade Kreps

2. Brian Terlesky

3. Cole Christman

4. Bobby Jonda

5. Bryan Kordupel

Coach: Brian Terlesky

University School

1. Kyle Flatow

2. Tommy Coyne

3. Ben Cowan

4. Joe Fedro

5. Brett Rogers

Coach: Eddie Neer

INDIVIDUALS:

Andrew Kaye, St. Ignatius

Ben Basta, Hudson

Roni Shin, Rocky River

Brock Hawkins, Massillon Jackson

Division I Girls

The Ohio State University Gray Course, Columbus: 10/20 – 10/21

Solon

1. Jennifer Wang

2. Grace Gao

3. Catherine Wang

4. Sandy Deng

5. Jessie Kasper

Coach: Damien Kopkas

Hoover

1. Alexis Green

2. Madison Ardelean

3. Bailey Burgess

4. Heather Novak

5. Grace May

Coach: Scott Snyder

Hathaway Brown

1. Colby Cohen

2. Becca Gorman

3. Sonum Jagetia

4. Hannah Froimson

5. Kate Hickey

Coach: Bill Scolly

Magnificat

1. Aly Kovach

2. Rachel Hetman

3. Sullivan Shannon

4. Ellen O’Leary

5. Anna Schramko

Coach: Elizabeth Szep

INDIVIDUALS:

Jenn David, Hudson

Alyssa Drehs, Medina

Jessica Hahn, GlenOak

Hannah Keffler, Canfield