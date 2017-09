Groupings & Hole Assignments:

2017 Senior Chippewa Championship

Chippewa Golf Club, Doylestown, OH

Wednesday, September 13, 2017

10:30 a.m. Shotgun Start

(Not yet registered? Open spots still available. Simply check in at the pro shop before 10 a.m. and you will be assigned to a group.)

Groupings by Hole:

1 – Kevin Larizza, Doug Fleming, Rob Schustrich, Al Freeman

2 – Ron Skirptas, Zoran Karic, Greg Tayler, Eric Coleman

3A – Jim Niskanin, Bob Cornelius, Mike Kuthan, Dale Dicarlo

3B – Bill Willis, Bill Thomas, Larry Deorr, Ed Butler

4 – Bill Baksa, Raul Mendoza, Jim Grosso, Tim Heavner

5A – Russ Rybka, Chris Helaney, Kevin Breen

5B – Mickey Ozog, Dan Tuchlowski, Dave Deptowitz, Fred Weiss

6 – Jersey Jeff, Ron Rositani, Matt Schwindeman, George Allen

7 – Jim Black, Norman Mann, Jerry, Leroy

8A- Tim Barrett, Joe Sholtis, John Avallone, Bruce Keenan

8B – Dave Peck, Ted Pablo, Fred Lindquist, Greg Wilson

9 – Albert Roderick, Jack Cox, Randy Crider, Adam Letz

10A – Mark Thomas, Steve Feist, Mark Cicarello, Bob Wadsworth

10B – Dennis Carmedy, Michael Mintz, Frank Livak, Steve Bedall

11 – Jim Cea, Terry Keenan, Butch Morratt, Ronny Bell

12 – JP Jones, Ricky Smith, Joe Jiamachello

13A – Kevin Bevaughn, Scott Middleton, Art Reedy, Dick Pfeifer

13B – Tom Thompson, Jeff Luken, Ray Mcniece

14A – Jeff Jenkins, Bill Richards, JD Taylor, Mitch Gainer

14B – Ron Seese, Chuck Ross, Larry Trenta, Paul Trenta

15 – Jeff Dean, Dean Cutlip, Bruce Dean

16A – Mark Skladany, Steve Skladany, Butch Marinkov, Bruce Manes

16B – Jim Basar, Andy Okulovich, Peach Okulovich, Doug Savage

17 – Cliff Griffith, John Sullivan, Jeff McCurrah, George Ferguson

18A – Mike Turner, Carl Behrens, Bruce Steiner Jr., Bruce Steiner Sr.

18B – Don Coleman, Steve Spring, Kay Dyer, Bob Steiner