Final results from the USGA’s 2017 U.S. Amateur Four Ball Cleveland Qualifier at Sand Ridge Golf Club in Chardon on Tuesday, September 5th.

Qualifying teams will play in the 2018 U.S. Amateur Four Ball Championship at the Jupiter Hills Club in Tequesta, FL on May 19-23rd.

FINAL RESULTS: United States Golf Association

2017 U.S. Amateur Four Ball – Cleveland Qualifier

Sand Ridge Club, Chardon

Tuesday, September 5, 2017

QUALIFIERS:

Considine, Matthew / Johnson, Putter 62 -10

Bailey, Andrew / Carlin, Kevin 64 -8 (won playoff)

DID NOT QUALIFY:

Cress, Michael / Murphy, Tanner 64 -8

Anderson, Scott / Hurley, Ryan 64 -8

Orewiler, Caden / Wetterich, Daniel 64 -8

Bertrand, Erik / Crewse, Aaron 64 -8

Krivanek, Jim / Smith, Brian 65 -7

Irving, Austin / Kruse, Justin 66 -6

Angelo, John / Carano, Marcus 66 -6

Shoemaker, Shawn / Slivanya, Mike 66 -6

Coughlin III, Jeg / Smith, Mike 67 -5

Bolt, Chad / Furrow, Jon 67 -5

Jenkins, Brendan / Schreiber, Austin 68 -4

Brudzinski, TJ / Montooth, Andrew 68 -4

Bojc, Phillip / Putinski, Stephen 68 -4

Clendenin, Howard / Mallette, Jeff 68 -4

Lyon, Nick / Sappenfield, Brady 68 -4

Jackson, Bryan / Masterson, Zake 68 -4

O’Brien, Jeffrey / Rhodes, Damian 68 -4

Bowers, Jonathan / Miles, Tom 69 -3

Anderson, Josh / Wills, Matt 69 -3

Davidge, Robert / French, David 69 -3

Metzendorf, Daniel / Porter, Scott 69 -3

Cawley, Mike / Grincewicz, Daniel 69 -3

Bernatovicz, Andy / Bernatovicz, John 69 -3

Mosca, Matthew / Neighbors, Brock 69 -3

Meagrow, Jeff / Rowe, Kevin 70 -2

Hire, Andy / Skufca, Tim 70 -2

Bakhsh, Jordan / Turchanski, Tyson 70 -2

Okeson, Chris / Schustrich, Robert 70 -2

Bassler, Matthew / Mulieri, Michael 70 -2

Fiore, Nicholas / Weinberg, Ian 71 -1

Brown, James / McGuire, Sean 71 -1

Beebe, Brian / Trier, David 72 Even

Hendrickson, Charlie / Robinson, Mark 72 Even

Pak, Charlly / Tornabene, Joe 72 Even

Burns, Colin / Quintrell, Andrew 73 1

Mitchell, Steve / Slade, Jeff 73 1

Culbertson, Ryan / Padgett III, Don 73 1

Heinen, Jake / Myron, Jake 73 1

Garcia II, G. Michael / Grassi, Ted 73 1

Dorff, Ryan / Miller, Andrew 73 1

Irvine, Bryn / Steven, Brad 77 5

Doody, Chris / Montes, Nick NC