The team of Steve Blackburn Jr. and Howard Clendenin posted a sizzling 13-under par score of 58 to claim victory in the 2017 Turkeyfoot 2-Man Scramble on Sunday in Akron.

The Cleveland-area pair finished two shots in front of Tim Hepner of Dover and Caine Bricker from Newcomerstown, besting a strong field of 46 teams from all across Northeast Ohio.



FINAL RESULTS:

2017 Turkeyfoot 2-Man Scramble

Turkeyfoot Lake Golf Links, Akron

Sunday, July 30, 2017



1st STEVE BLACKBURN JR. / HOWARD CLENDENIN 30 – 28 = 58 $800

2nd HEPNER / BRICKER 32 – 28 = 60 $700

T3 SIMPSON KRIVANEK 31 – 30 = 61 $550

T3 ANDERSON / BARTRUFF 32 – 29 = 61 $550

T5 KARAMAS / KLOETZER 32 – 31 = 63 $315

T5 SOTKA / ANAGNOST 34 – 29 = 63 $315

T5 MALLETTE / MALLETTE 32 – 31 = 63 $315

T8 HEIM / LENTON 33 – 31 = 64 $160

T8 KOPREVIC / KABASKY 31 – 33 = 64 $160

T8 ANDERSON / MARTINA 33 – 31 = 64 $160

T8 MARR / SPINO 32 – 32 = 64 $160

Out of the Money:

McCAULLEY / MIANO 32 – 33 = 65

MILLER / MOORE 33 – 32 = 65

SEEVER / MENDOZA 36 – 29 = 65

CREWSE / VINCELETTE 33 – 32 = 65

SKIDMORE / BAUGH 31 – 34 = 65

HULL / WARREN 33 – 32 = 65

STACK / MARTIN 33 – 32 = 65

STEFANSKI / SMITH 32 – 33 = 65

BRYSON / HERCHEK 33 – 32 = 65

BEEBE / ALLEN 35 – 31 = 66

TRENT / STORMER 34 – 32 = 66

LOWRY / DeCHECO 35 – 31 = 66

TRIER / CUTLIP 34 – 32 = 66

MILLER / LAHNAN 33 – 33 = 66

LOFTIN / McCAULEY 33 – 34 = 67

SCHNEIDER / PROK 33 – 34 = 67

NIXON / NICKSON 35 – 32 = 67

ROCKICH / HULL 34 – 33 = 67

SZWAST / KERN 35 – 32 = 67

LUCKY / ROTH 35 – 33 = 68

THORNTON / MARTIN 36 – 32 = 68

KOVACH / DAVIS 34 – 34 = 68

LIVAK / RIBELLI 36 – 33 = 69

VOUGHT / FEDERONICK 36 – 33 = 69

STEFKO / PALAY 35 – 34 = 69

KOINIS / ZAKERSKI 37 – 33 = 70

BERKHEIMER / BERKHEIMER 35 – 35 = 70

ARMOUR / WATKINS 35 – 35 = 70

CICCARELLO / HULL 36 – 34 = 70

GASSER / GASSER 35 – 36 = 71

RYBKA / REAM 37 – 34 = 71

TARTER / HEDRICK 35 – 37 = 72

GROSSO / GROSSO 39 – 35 = 74

TOTH / FIORA 39 – 36 = 75

KAISER / ROYER 45 – 39 = 84



SKINS: $230 ea

SKIDMORE/BAUGH Hole #1 Eagle 2

ANDERSON/BARTRUFF Hole #5 Eagle 2

MALLETTE/MALLETTE Hole #6 Eagle 3

KOVACH/DAVIS Hole #10 Eagle 2