FINAL RESULTS: 2017 OPGA Ohio Publinx Mid-Am

Allen is editor and publisher of Northeast Ohio Golf.

MICHAEL KELLEY , WESTERVILLE 68 – 71 = 139 PHIL BOJC , DUBLIN 72 – 68 = 140 HEATH HARVEY , JOHNSTOWN 71 – 70 = 141 MICHAEL LAMPING , DUBLIN 68 – 75 = 143 ROB SCHUSTRICH , WINDHAM 68 – 75 = 143 JOSH ANDERSON , NEW ALBANY 77 – 67 = 144 CURT BYERS , UPPER SANDUSKY 69 – 76 = 145 RYAN CONWAY , DELAWARE 72 – 73 = 145 GRANT GATES , PROSPECT 73 – 72 = 145 KYLE BAKER , COLUMBUS 74 – 71 = 145 MATTHEW SHAFFER , LOVELAND 75 – 70 = 145 JARED WATERS , BELPRE 70 – 76 = 146 TYLER ANDERSON , WASHINGTON CT HS 75 – 71 = 146 RYAN CULBERTSON , WOOSTER 72 – 74 = 146 DOUG SAVAGE , MT. VERNON 72 – 75 = 147 JOHN FRYMAN , LEWIS CENTER 75 – 72 = 147 JORDAN GRUBB , NORTH CANTON 76 – 71 = 147 JASON LEEDS , POWELL 74 – 73 = 147 BRIAN SMITH , AMHERST 77 – 71 = 148 PETER BETZOLD , WEST CHESTER 74 – 75 = 149 JOSH VEITH , PLAIN CITY 76 – 73 = 149 DANIEL MARTINA , HILLIARD 77 – 73 = 150 STEVE PARAMORE , ASHLAND 74 – 76 = 150 ROGER TOLLEY , WILLARD 77 – 73 = 150 TERRY WAMACK , COLUMBUS 74 – 76 = 150 JEFF SPARKS , DUBLIN 74 – 78 = 152 MITCH LEVENGOOD , NEW PHILADEPHIA 76 – 76 = 152 NATE GARWOOD , DELAWARE 72 – 81 = 153 ADAM FLUTY , NEW ALBANY 74 – 79 = 153 MIKE CAWLEY , WESTLAKE 78 – 75 = 153 JEFF SMEDLEY , SHELBY 78 – 76 = 154 MIKEY CHAMBERS , COLUMBUS 77 – 78 = 155 TOM CREGG , COLUMBUS 79 – 76 = 155 JUSTIN KNIERIM , WAUSEON 78 – 78 = 156 MARK MICKLEY , HOWARD 78 – 78 = 156 ROD BORDMAN , NORWALK 80 – 77 = 157 TRACY ROBINSON , MT. VERNON 79 – 78 = 157 CRAIG STEWART , COLUMBUS 79 – 78 = 157 YIANNI VELLIOS , MASSILLON 82 – 75 = 157 MARK SPEAKS , WESTERVILLE 75 – 83 = 158 TODD BUCHER , FINDLAY 79 – 82 = 161 DAN JURCICH , POWELL 79 – 82 = 161 VINCE ALTIERO , DELAWARE 81 – 81 = 162 TOM O’BOYLE , PARMA 83 – 80 = 163 RICH BAME , WAUSEON 85 – 80 = 165 BOBBY FANNIN , CENTERBURG 83 – 82 = 165 KIRK YODER , MONCLOVA 81 – 84 = 165 JEFF VEITH , PLAIN CITY 83 – 84 = 167 CHRIS EDDINGER , SALEM 80 – 88 = 168 BOBBY RENSPIE , COLUMBUS 83 – 87 = 170 RONALD TUCCERI , NEWARK 87 – 84 = 171 BRANDON BAUER , MANSFIELD 85 – 89 = 174 DUSTIN HENNESSY , CANTON 85 – 89 = 174 TIM WYER , CRESTLINE 93 – 83 = 176 TIM EDDINGER , SALEM 93 – 90 = 183 – RAUL MENDOZA , N.LAWRENCE 75 – WD NICK BLY , COLUMBUS 76 – WD MICHAEL WEAVER , SUGARCREEK 77 – WD JACK YONKOVSKI , ASHLAND 77 – WD CHRIS REUSCHER , AKRON 78 – WD MARK THOMAS , JACKSON TWP 78 – WD CRAIG BENNINGTON , COLUMBUS 78 – WD KIP GRAY , ARCANUM 83 – WD

