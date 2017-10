About the author

1 . Katie Hallinan Cincinnati Walnut Hills 68 69 137 -3 2 . Jennifer Wang Solon 70 70 140 E 3 . Madison Spiess New Albany 75 67 142 +2 4 . Alex Swayne Kings Mills Kings 69 74 143 +3 5 . Marissa Wenzler Centerville 73 71 144 +4 T 6. Ashley Au Lewis Center Olentangy Orange 73 72 145 +5 T 6. Jessica Hahn Canton GlenOak 71 74 145 +5 T 6. Lily Rinker Toledo St. Ursula Academy 73 72 145 +5 9 . Macy Hanus Bowling Green 75 72 147 +7 T 10. Pinya Pipatjarasgit Toledo St. Ursula Academy 73 75 148 +8 T 10. Taby Robinson Dublin Jerome 75 73 148 +8 T 12. Mackenzie Dale Dover 76 75 151 +11 T 12. Abby Kiefer Dublin Jerome 76 75 151 +11 T 12. Megan Munn Centerville 75 76 151 +11 T 15. Madison Ardelean North Canton Hoover 76 76 152 +12 T 15. Riley Dean Lewis Center Olentangy Orange 78 74 152 +12 T 15. Kayla Ramsey Centerville 77 75 152 +12 T 15. N. Sompolvorachai Lewis Center Olentangy Orange 76 76 152 +12 T 15. Anna Watson Ashland 76 76 152 +12 T 20. Kayla Davis Gahanna Lincoln 81 72 153 +13 T 20. Alyssa Kim Lewis Center Olentangy Orange 78 75 153 +13 T 22. Audrey Hales Toledo St. Ursula Academy 79 76 155 +15 T 22. Allison Schraer Cincinnati Ursuline Academy 78 77 155 +15 T 24. Jenn David Hudson 79 78 157 +17 T 24. Alexis Green North Canton Hoover 80 77 157 +17 T 26. Kristin Jamieson Hillsboro 78 80 158 +18 T 26. Alexis Savage Springboro 77 81 158 +18 2 8 . Kira Moore Ashland 82 77 159 +19 2 9 . Alyssa Drehs Medina 83 77 160 +20 T 30. Ash Abhang Dublin Jerome 80 81 161 +21 T 30. Colby Cohen Shaker Heights Hathaway Brown 83 78 161 +21 T 30. Bree Wilson Liberty Twp. Lakota East 82 79 161 +21 3 3 . Aly Kovach Rocky River Magnificat 84 78 162 +22 T 34. Leyton Brumfield Cincinnati Ursuline Academy 82 82 164 +24 T 34. Caitlin Yant Dublin Jerome 84 80 164 +24 T 36. Chloe Crone Dover 83 82 165 +25 T 36. Molly Jasina Centerville 85 80 165 +25 T 36. Kelsey Sager Toledo St. Ursula Academy 84 81 165 +25 T 39. Emily Fisher Lewis Center Olentangy Orange 83 83 166 +26 T 39. Grace Honigford Liberty Twp. Lakota East 81 85 166 +26 T 39. Hannah Keffler Canfield 82 84 166 +26 T 39. Meaghan Yant Dublin Jerome 82 84 166 +26 T 43. Molly Bennett Toledo St. Ursula Academy 86 81 167 +27 T 43. Sonum Jagetia Shaker Heights Hathaway Brown 85 82 167 +27 T 45. Brooke Grotjan Cincinnati Ursuline Academy 86 82 168 +28 T 45. Rachelle Soh Cincinnati Ursuline Academy 82 86 168 +28 4 7 . Lexi Knight Sylvania Northview 81 89 170 +30 T 48. Natalie Hamilton Liberty Twp. Lakota East 84 87 171 +31 T 48. Liz Springer Liberty Twp. Lakota East 86 85 171 +31 T 50. Becca Gorman Shaker Heights Hathaway Brown 90 82 172 +32 T 50. Grace May North Canton Hoover 90 82 172 +32 T 52. Grace Gao Solon 87 87 174 +34 T 52. Meha Pandya Centerville 85 89 174 +34 T 54. K.C. Bell Cincinnati Ursuline Academy 85 90 175 +35 T 54. Ellen O’Leary Rocky River Magnificat 84 91 175 +35 5 6 . Leah Metzger Ashland 87 89 176 +36 T 57. Sandy Deng Solon 89 89 178 +38 T 57. Shannon Sullivan Rocky River Magnificat 91 87 178 +38 5 9 . Hannah Froimson Shaker Heights Hathaway Brown 90 89 179 +39 T 60. Camryn Eddy Liberty Twp. Lakota East 95 86 181 +41 T 60. Rachel Hetman Rocky River Magnificat 84 97 181 +41 6 2 . Victoria Adams Dover 94 88 182 +42 6 3 . Kate Hickey Shaker Heights Hathaway Brown 95 90 185 +45 6 4 . Heather Novak North Canton Hoover 96 94 190 +50 T 65. Emma Swain Ashland 88 103 191 +51 T 65. Catherine Wang Solon 99 92 191 +51 6 7 . Bailey Burgess North Canton Hoover 92 100 192 +52 6 8 . Anna Schramko Rocky River Magnificat 108 94 202 +62 6 9 . Jessie Kasper Solon 110 95 205 +65 7 0 . Abby Fossaceca Ashland 108 100 208 +68 7 1 . Kaitlyn Garren Dover 113 112 225 +85 7 2 . Hunter Bradley Dover 115 115 230 +90

