David is Tournament Director for the Northern Ohio PGA.

1. Rob Moss , Pepper Pike Club, $1,500.00, *70-71-141 -3 2. Jon Mills, Kent State University GC, $1,000.00, *72-70-142 -2 3. Mike Stone, Belmont CC, $900.00, *76-68-144 E 4. Greg Andrego, Ellsworth Meadows, $800.00, *71-74-145 +1 5. Nathan Tarter, Firestone CC, $633.33, *77-69-146 +2 5. Jaysen Hansen, Beechmont, $633.33, *76-70-146 +2 5. Nick Latimer-Zabor, Pepper Pike Club, $633.33, *75-71-146 +2 8. Nick Gustin, Erie Shores GC, $500.00, *77-70-147 +3 8. Benjamin Cook, Beechmont, $500.00, *76-71-147 +3 10. David Morgan, Eagle Creek GC, $425.00, *74-74-148 +4 11. Randy Dietz, Windmill Golf Center​, $350.00, *76-74-150 +6 11. Garrett Korte, The Country Club, $350.00, *75-75-150 +6 13. John Powers, Cleveland State University, $250.00, *79-72-151 +7 13. Nicholas Myers, Highland Meadows GC, $250.00, *76-75-151 +7 15. Jake Houston, Beechmont, $187.50, *80-72-152 +8 15. Jon Jones, Youngstown, $187.50, *78-74-152 +8 17. Mark Bixler, Kirtland, $150.00, *79-74-153 +9 18. Asa Donaldson, Shawnee CC, *79-75-154 +10 18. Jordan Paolini, Fairlawn, *76-78-154 +10 20. Mark Evans, Mayfield Sand Ridge Club, *76-79-155 +11 21. Nick Paez, GolfTEC – Cleveland West, *78-78-156 +12 21. Trevor Thomas, Northern Ohio PGA, *77-79-156 +12 21. Steven Weir, Cleveland State University, *74-82-156 +12 24. Mark Sierak, Barrington, *84-73-157 +13 24. Dustin Lieber, Eagle Creek GC, *79-78-157 +13 26. Casey Schrader, Pepper Pike Club, The, *80-78-158 +14 27. Steve Mulcahy, Shawnee CC, *83-76-159 +15 28. Adam Lewicki, Portage, *81-79-160 +16 28. Chris Walsh, GolfTEC-Stonebrook, *81-79-160 +16 30. Milton Carswell, Stone Oak CC, *84-79-163 +19 30. Cory Kumpf, Brookside, *86-77-163 +19 30. Trent Maxwell, Windmill Golf Center​, *82-81-163 +19 33. Daniel Terry, Northern Ohio PGA, *82-82-164 +20 34. Joe Meglen, GolfTEC-Stonebrook, *83-82-165 +21 35. Brian Tolnar, Mill Creek GC, *84-82-166 +22

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA 2017 Mitchell-Haskell Tour Championship The Country Club, Cleveland OH Mon-Tues, September 25-26, 2017

