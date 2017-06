Final Results:

2017 NOPGA Junior PGA Sectional Qualifier

Shady Hollow Country Club, Massillon, Ohio

June 19th-20th, 2017

NOTE: Top 2 in Boys/Girls 13-18 Divisions Qualify for Nationals. # = won playoff.

Boys 13-18

1. Ken Keller, Youngstown, OH, *67-72-139 -5

2. Brian Terlesky, Youngstown, OH, *73-72-145 +1 #

2. Miles DeMuesy, Clinton, OH, *74-71-145 +1

4. Will Kurtz, Hudson, OH, *74-72-146 +2

5. Cade Kreps’, Youngstown, OH, *75-72-147 +3

6. Bryan Kordupel, Boardman, OH, *76-72-148 +4

6. Drake Tobias, Macedonia, OH, *77-71-148 +4

6. Cole Christman, Youngstown, OH, *73-75-148 +4

9. Andrew Kaye, Avon Lake, OH, *79-72-151 +7

10. Mark Dilling’, Canton, OH, *77-75-152 +8

10. Dylan Fitchet, Conneaut, OH, *76-76-152 +8

12. Evan Gray, Brunswick, OH, *77-76-153 +9

13. Ben’ Cors, Wooster, OH, *77-77-154 +10

14. Alec Adcock’, Canton, OH, *82-74-156 +12

14. Adam’ Filo, Norton, OH, *81-75-156 +12

14. James Graham’, Warren, OH, *75-81-156 +12

14. Braden Smith’, Sterling, OH, *76-80-156 +12

18. Anthony Panepento’, Wooster, OH, *81-76-157 +13

18. Dylan Erks, Clinton, OH, *78-79-157 +13

18. Zak Supelak’, Copley, Ohio, *79-78-157 +13

18. JT Forster, Fairlawn, OH, *76-81-157 +13

18. Andrew’ Wyss, Canton, OH, *74-83-157 +13

18. Austin Jacobs, Jefferson, Ohio, *74-83-157 +13

24. Dean’ Austalosh, Campbell, OH, *82-76-158 +14

25. Jaydon Thammachack”, Akron, OH, *82-77-159 +15

25. Brent Dillon’, Wooster, OH, *81-78-159 +15

27. Mason Frazier’, Wooster, OH, *83-77-160 +16

27. Christian Barto’, Carrollton, OH, *81-79-160 +16

29. Brock Hawkins, Canton, OH, *78-83-161 +17

30. Austin Goodwill, Mogadore, OH, *85-78-163 +19

30. Dylan Kaufman, Benton, OH, *79-84-163 +19

30. Aaron Apticar’, Uniontown, OH, *74-89-163 +19

33. Jamison Ellis, Uniontown, OH, *84-80-164 +20

34. Zehnder Gibson, Sugarcreek, OH, *90-75-165 +21

34. Justin Atkinson, Brookfield, OH, *82-83-165 +21

36. Bruce Yoder, Millersburg, OH, *84-82-166 +22

37. Jonathon Knapp, Uniontown, OH, *83-85-168 +24

38. Dylan Ledford, Apple Creek, OH, *89-80-169 +25

38. Joseph Evans, Hartville, OH, *87-82-169 +25

38. Alex Tambellini, East Liverpool OH, *84-85-169 +25

41. Thomas’ Wong, Pepper Pike, OH, *87-84-171 +27

41. Darin Hudak’, Tallmadge, OH, *82-89-171 +27

43. Daniel Page, Munroe Falls, OH, *86-87-173 +29

44. Cooper Hrabak, Medina, OH, *92-83-175 +31

45. Alex’ Anderson, Hartville, OH, *89-87-176 +32

Girls 13-18

1. Kory’ Nielsen, Kent, OH, *71-67-138 -6

2. Jacinta Pikunas, Youngstown, OH, *68-71-139 -5

3. Sophia Trombetta, Independence, OH, *76-67-143 -1

4. Sydney’ Leyerle, Helena, Ohio, *79-70-149 +5

4. Madison Ardelean’, North Canton, Ohio, *76-73-149 +5

4. Jennifer’ Wang, Solon, OH, *75-74-149 +5

7. Anna’ Watson, Ashland, OH, *81-71-152 +8

7. Ivana Shah, Fairlawn, OH, *78-74-152 +8

9. Shelby Lewis’, Copley, OH, *77-76-153 +9

10. Averi Hanna, seville, ohio, *82-74-156 +12

10. Avery Ovens, Willoughby Hills, OH, *80-76-156 +12

10. Amanda Baker’, Brooklyn, OH, *76-80-156 +12

13. Paighton’ Masterson, Avon Lake, OH, *83-78-161 +17

14. Kira’ Moore, Mansfield, OH, *80-83-163 +19

15. Alyssa Drehs, Seville, OH, *82-82-164 +20

15. Iris Shin’, Rocky River, OH, *80-84-164 +20

17. Armani Shepherd, Copley, *84-81-165 +21

18. Kyleigh’ Dull, Fremont, OH, *78-89-167 +23

19. Chloe Tarkany, Bay Village, OH, *82-86-168 +24

20. Emma Davies, Avon Lake, OH, *83-88-171 +27

21. Sonum Jagetia, Westlake, OH, *88-89-177 +33

22. McKenna Jordan, Westfield Center, OH, *92-86-178 +34

23. Catherine Wang, Solon, OH, *94-85-179 +35

24. Jenna Jacobson’, Poland, OH, *96-84-180 +36

Boys 16-18

1. Ken Keller, Youngstown, OH, *67-72-139 -5

2. Miles DeMuesy, Clinton, OH, *74-71-145 +1

2. Brian Terlesky, Youngstown, OH, *73-72-145 +1

4. Will Kurtz, Hudson, OH, *74-72-146 +2

5. Cade Kreps’, Youngstown, OH, *75-72-147 +3

6. Bryan Kordupel, Boardman, OH, *76-72-148 +4

6. Drake Tobias, Macedonia, OH, *77-71-148 +4

6. Cole Christman, Youngstown, OH, *73-75-148 +4

9. Dylan Fitchet, Conneaut, OH, *76-76-152 +8

10. Evan Gray, Brunswick, OH, *77-76-153 +9

11. Adam’ Filo, Norton, OH, *81-75-156 +12

11. James Graham’, Warren, OH, *75-81-156 +12

11. Braden Smith’, Sterling, OH, *76-80-156 +12

14. Anthony Panepento’, Wooster, OH, *81-76-157 +13

14. Dylan Erks, Clinton, OH, *78-79-157 +13

14. Zak Supelak’, Copley, Ohio, *79-78-157 +13

14. JT Forster, Fairlawn, OH, *76-81-157 +13

14. Austin Jacobs, Jefferson, Ohio, *74-83-157 +13

19. Dean’ Austalosh, Campbell, OH, *82-76-158 +14

20. Brent Dillon’, Wooster, OH, *81-78-159 +15

21. Christian Barto’, Carrollton, OH, *81-79-160 +16

22. Brock Hawkins, Canton, OH, *78-83-161 +17

23. Austin Goodwill, Mogadore, OH, *85-78-163 +19

24. Bruce Yoder, Millersburg, OH, *84-82-166 +22

25. Jonathon Knapp, Uniontown, OH, *83-85-168 +24

26. Dylan Ledford, Apple Creek, OH, *89-80-169 +25

26. Alex Tambellini, East Liverpool OH, *84-85-169 +25

Boys 13-15

1. Andrew Kaye, Avon Lake, OH, *79-72-151 +7

2. Mark Dilling’, Canton, OH, *77-75-152 +8

3. Ben’ Cors, Wooster, OH, *77-77-154 +10

4. Alec Adcock’, Canton, OH, *82-74-156 +12

5. Andrew’ Wyss, Canton, OH, *74-83-157 +13

6. Jaydon Thammachack”, Akron, OH, *82-77-159 +15

7. Mason Frazier’, Wooster, OH, *83-77-160 +16

8. Dylan Kaufman, Benton, OH, *79-84-163 +19

8. Aaron Apticar’, Uniontown, OH, *74-89-163 +19

10. Jamison Ellis, Uniontown, OH, *84-80-164 +20

11. Zehnder Gibson, Sugarcreek, OH, *90-75-165 +21

11. Justin Atkinson, Brookfield, OH, *82-83-165 +21

13. Joseph Evans, Hartville, OH, *87-82-169 +25

14. Thomas’ Wong, Pepper Pike, OH, *87-84-171 +27

14. Darin Hudak’, Tallmadge, OH, *82-89-171 +27

16. Daniel Page, Munroe Falls, OH, *86-87-173 +29

17. Cooper Hrabak, Medina, OH, *92-83-175 +31

18. Alex’ Anderson, Hartville, OH, *89-87-176 +32

19. Luke Radis, Aurora, OH, *85-95-180 +36

Girls 16-19

1. Kory’ Nielsen, Kent, OH, *71-67-138 -6

2. Jacinta Pikunas, Youngstown, OH, *68-71-139 -5

3. Sophia Trombetta, Independence, OH, *76-67-143 -1

4. Jennifer’ Wang, Solon, OH, *75-74-149 +5

5. Ivana Shah, Fairlawn, OH, *78-74-152 +8

6. Shelby Lewis’, Copley, OH, *77-76-153 +9

7. Averi Hanna, seville, ohio, *82-74-156 +12

7. Avery Ovens, Willoughby Hills, OH, *80-76-156 +12

7. Amanda Baker’, Brooklyn, OH, *76-80-156 +12

10. Paighton’ Masterson, Avon Lake, OH, *83-78-161 +17

11. Alyssa Drehs, Seville, OH, *82-82-164 +20

12. Armani Shepherd, Copley, *84-81-165 +21

13. Emma Davies, Avon Lake, OH, *83-88-171 +27

14. Sonum Jagetia, Westlake, OH, *88-89-177 +33

15. McKenna Jordan, Westfield Center, OH, *92-86-178 +34

16. Jenna Jacobson’, Poland, OH, *96-84-180 +36

Girls 13-15

1. Sydney’ Leyerle, Helena, Ohio, *79-70-149 +5

1. Madison Ardelean’, North Canton, Ohio, *76-73-149 +5

3. Anna’ Watson, Ashland, OH, *81-71-152 +8

4. Kira’ Moore, Mansfield, OH, *80-83-163 +19

5. Iris Shin’, Rocky River, OH, *80-84-164 +20

6. Kyleigh’ Dull, Fremont, OH, *78-89-167 +23

7. Chloe Tarkany, Bay Village, OH, *82-86-168 +24

8. Catherine Wang, Solon, OH, *94-85-179 +35