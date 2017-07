2017 Manakiki Championship: Rd1 Scores, Rd2 Times

ROUND 1 SCORES:

2017 Manakiki Course Championship

and Cleveland Amateur Qualifier

Manakiki Golf Course, Willoughby Hills

Saturday, July 15, 2017

David Sotka 73

Steve Blackburn Jr. 74

Phillip Bojc 75

Josh Blaustein 76

Jeff Deal 76

Seth Pech 77

Bemjamin Meola 77

Ray Mcniece 77

Mike Hughes 77

Chris Okeson 78

Andy Grayson 78

Chandler Walnch 79

Steve Blackburn Sr. 80

Greg Coben 80

Aaron Crooks 80

Michael Klaric 80

Ronald Ritner 81

Larry Kerns 81

John Schnur 82

Mike Anagnost 82

Bill Speirs 82

Adam Stiffler 84

Anna Schatschneider 85

Sam Russo 85

Derek Smith 85

Landon Palay 88

Nick Beastrom 88

Alek Babel 89

Joe Bojc 94

Matthew Paul 94

Thomas Negrilli N/C

SKINS: $80 each

Bill Speirs birdie on #3

Niko Anagost birdie on #6

Steve Blackburn Jr birdie on #11

Joe Bojc birdie on #18



ROUND 2 STARTING TIMES:

Sunday, July 16, 2017

Joe Bojc 9:10

Matthew Paul 9:10

Alek Babel 9:10

Landon Palay 9:20

Nick Beastrom 9:20

Anna Schatschneider 9:20

Sam Russo 9:30

Derek Smith 9:30

Adam Stiffler 9:30

John Schnur 9:40

Mike Anagnost 9:40

Bill Speirs 9:40

Ronald Ritner 9:50

Larry Kerns 9:50

Steve Blackburn Sr. 9:50

Greg Coben 10:00

Aaron Crooks 10:00

Michael Klaric 10:00

Chandler Walnch 10:10

Chris Okeson 10:10

Andy Grayson 10:10

Seth Pech 10:20

Bemjamin Meola 10:20

Ray Mcniece 10:20

Mike Hughes 10:30

Josh Blaustein 10:30

Jeff Deal 10:30

Phillip Bojc 10:40

Steve Blackburn Jr. 10:40

David Sotka 10:40