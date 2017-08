2017 Fox Den Big Skins Game Results

Fox Den Golf Course, Stow

Wednesday, August 2nd, 2017

FIRST NINE SKINS: $15 each

Dave Trier Hole # 12 Birdie 2

Mike Armour Hole # 13 Birdie 3

Mike Armour Hole # 14 Birdie 4

Mike Armour Hole # 16 Birdie 3

SECOND NINE SKINS: $185 each

Connor McCaulley Hole # 2 Birdie 3

Ed Marsinik Hole # 4 Birdie 3

Mike Armour Hole # 6 Birdie 3

Tommy Miano Hole # 8 Birdie 3