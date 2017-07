2017 CMG Senior Masters Cleveland Am: Rd1 Scores, Rd2 Times

ROUND 1 SCORES:

Cleveland Metroparks Golf

Senior Masters Cleveland Amateur

Big Met Golf Course, Fairview Park

Wednesday, July 12, 2017

Players must be age 60+ to compete in the Senior Masters event.

Top Scores:

Bedell, Steve 71

Herchek, Jim 72

Dean, Jeff 72

Najda, Ray 72

Lahnan, Larry 74

Blackburn, Steve 74

Brady, Mike 74

Pluto, Keith 74

Steele, Randy 74

Serrat, Jorge 74

House, Harry 74

Kriak, Dave 74

Navis, Greg 75

McMurtrie, Jeff 75

Schaefer, Steve 75



ROUND 2 STARTING TIMES:

Thursday, July 13, 2017

10:50 Marinelli, Dan

Richendollar, Ken

11:00 Nosse, Rich

Kebe, Stan

11:10 Tournoux, Pat

Karshner, Robert

Richardson, Kevin

11:20 Phillips, Larry

Nicely, Geoff

Bania, Dan

11:30 Knevel, Mark

Durban, Ray

Labaj, Don

11:40 Cox, Jack

Weidner, Joe

Musiel, Gerald

11:50 Moncol, Rick

Minich, Al

Beltavski, Mark

12:00 Harris, Ray

Watkins, Ward

Kriak, David

12:10 Dutton, Bob

Congin, Gary

Kaldy, Dave

12:20 Mintz, Mike

Halle, George

Prokop, Ray

12:30 Luken, Jeff

Pogachar, Marc

Savage, Doug

12:40 Serrat, Jamie

Schaefer, Steve

McMurtrie, Jeff

12:50 Navis, Greg

House, Harry

Serrat, Jorge

1:00 Steele, Randy

Pluto, Keith

Brady, Mike

1:10 Blackburn, Steve

Lahnan, Larry

Najda, Ray

1:20 Dean, Jeff

Herchek, Jim

Bedell, Steve