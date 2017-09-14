2017 Cleveland Skins Game: Week 23 Results

WEEK 23 RESULTS:
GREATER CLEVELAND SKINS GAME
Fowler’s Mill Golf Course, Chesterland, Oh
Thursday September 14th, 2017
SKINS: $19.17 each
Steve Blackburn Jr. #3 Par
Ryan Stefanski #4 par
Ryan Stefanski #6 par
Steve Blackburn Jr. #7 birdie
Bill Speirs #8 par
Steve Blackburn Jr. #9 birdie
PIN SHOTS:
Steve Blackburn Jr. #3 $20 Mulligan’s Pin
Steve Blackburn Jr. #7 $15
2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME LEADERBOARD THRU WEEK 23
|PLAYER
|TOTAL
|Skins
|Skins $
|Pins
|Pins $
|Steve Blackburn Jr
|$1,544.76
|16
|$1,293.76
|7
|$251.00
|Ryan Stefanski
|$889.83
|13
|$785.83
|3
|$104.00
|Mark Foss
|$790.91
|6
|$438.91
|9
|$352.00
|Bill Speirs
|$634.84
|5
|$578.84
|1
|$56.00
|Mike Angie
|$386.33
|4
|$245.33
|4
|$141.00
|Joey DiDonato
|$265.99
|2
|$160.99
|3
|$105.00
|Brian Polick
|$249.67
|3
|$214.67
|1
|$35.00
|Dan Predovic
|$210.83
|3
|$210.83
|0
|$0.00
|Dave Sotka
|$149.00
|1
|$69.00
|1
|$80.00
|Jack Garswood
|$145.50
|1
|$103.50
|1
|$42.00
|Steve Blackburn Sr
|$128.50
|1
|$57.50
|3
|$71.00
|Mike Hughes
|$114.33
|1
|$84.33
|1
|$30.00
|Phil Bojc
|$103.50
|1
|$103.50
|0
|$0.00
|Jarrod Dixon
|$97.50
|1
|$57.50
|1
|$40.00
|Mike Dota
|$80.50
|1
|$80.50
|0
|$0.00
|Matt Frey
|$57.50
|1
|$57.50
|0
|$0.00
|Joe Ribbeli
|$48.00
|0
|$0.00
|1
|$48.00
|Brian Perkins
|$40.00
|0
|$0.00
|1
|$40.00
|Erron Gomez
|$36.00
|0
|$0.00
|1
|$36.00
|Sam Corabi
|$36.00
|0
|$0.00
|1
|$36.00
|Eddie Neer
|$27.00
|0
|$0.00
|1
|$27.00
|Rob Schustrich
|$27.00
|0
|$0.00
|1
|$27.00
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