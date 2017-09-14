Greater Cleveland Skins Game

2017 Cleveland Skins Game: Week 23 Results

Greater Cleveland Skins Game

WEEK 23 RESULTS:
GREATER CLEVELAND SKINS GAME
Fowler’s Mill Golf Course, Chesterland, Oh
Thursday September 14th, 2017

SKINS: $19.17 each
Steve Blackburn Jr. #3 Par
Ryan Stefanski #4 par
Ryan Stefanski #6 par
Steve Blackburn Jr. #7 birdie
Bill Speirs #8 par
Steve Blackburn Jr. #9 birdie

PIN SHOTS:
Steve Blackburn Jr. #3 $20 Mulligan’s Pin
Steve Blackburn Jr. #7 $15

2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME LEADERBOARD THRU WEEK 23

PLAYERTOTALSkinsSkins $PinsPins $
Steve Blackburn Jr$1,544.7616$1,293.767$251.00
Ryan Stefanski$889.8313$785.833$104.00
Mark Foss$790.916$438.919$352.00
Bill Speirs$634.845$578.841$56.00
Mike Angie$386.334$245.334$141.00
Joey DiDonato$265.992$160.993$105.00
Brian Polick$249.673$214.671$35.00
Dan Predovic$210.833$210.830$0.00
Dave Sotka$149.001$69.001$80.00
Jack Garswood$145.501$103.501$42.00
Steve Blackburn Sr$128.501$57.503$71.00
Mike Hughes$114.331$84.331$30.00
Phil Bojc$103.501$103.500$0.00
Jarrod Dixon$97.501$57.501$40.00
Mike Dota$80.501$80.500$0.00
Matt Frey$57.501$57.500$0.00
Joe Ribbeli$48.000$0.001$48.00
Brian Perkins$40.000$0.001$40.00
Erron Gomez$36.000$0.001$36.00
Sam Corabi$36.000$0.001$36.00
Eddie Neer$27.000$0.001$27.00
Rob Schustrich$27.000$0.001$27.00
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