Mike Simpson posted nines of 34-34 on the challenging setup of the first round of the 2017 Chippewa Championship, and he takes a three shot lead into Sunday’s finale in Doylestown.

Ken Koprivec (pictured left) and John Kabasky (pictured below) are tied for second place after both players shot an even-par 71.

Allen Freeman and HJ Wenger sit at 73, while Danny Marr, Aaron Crewse and Jim Krivanek all shot 74. 18 other players lurk between 75 and 79. Should be a fun Sunday battle…

Round 2 Starting Times are posted here >.



ROUND 1 RESULTS:

2017 Chippewa Championship

Chippewa Golf Club, Dolyestown

Saturday, August 26, 2017

Mike Simpson 68

Kenny Koprivec 71

John Kabasky 71

Allen Freeman 73

HJ Wenger 73

Danny Marr 74

Aaron Crewse 74

Jim Krivanek 74

Chris Okeson 75

Rob Schustrich 75

Bobby Harmon 75

Shane Bishop 76

Howard Clendenin 76

Tim Hepner 76

Brian Smith 76

Bobby Spino 76

Jimmy Wild 76

Dave Trier 76

Mark Schneidner 76

Charlly Pak 77

Mitch Levengood 77

Randy Crider 78

Jimmy Niskanin 78

Tyler Watkins 78

Doug Fleming 79

Todd Kolarik 79

Fred Miller 79

Mason Juersivich 80

Mike Armour 80

Bobby Hale 81

Rob Loomis 81

Dave Snell 81

Bob Berkheimer 82

Joe “Nemo” 82

Kevin Sloan 82

Brad Stewart 82

Ron Cunningham 83

Chris Helaney 83

Joshua Widner 83

Brian Huntley 84

Joe Mckenzie 84

Russ Rybka 84

Eric Vought 84

Austin Griffith 85

Jeff Hollingsworth 85

Ben Mcmillen 85

Jeff Wenger 85

Rick Smith 85

Dennis Berkheimer 86

Zach Drukenbrod 86

Mark Hatch 86

Ken Troutman 86

Matt Gasser 87

Jersey Jeff 87

Mike WItmer 87

Don Coleman 88

Matt Frey 88

Kevin Breen 89

Bernie Chupek 89

Mark Youngman 89

Ryan Lowers 90

Adam Lengyl 90

Tom Markham 90

Ryan Hostetler 91

Brian Sovak 91

Landon Palay 91

Nick Foschia 92

Yianni Vellios 92

Kevin Larizza 94

Jack Vanadia 94

Jeff Mccurrah 94

Cliff Griffith 96

Bill Moody 96

John Vellios 96

George Ferguson 100

Chad Vogelsang 100

Brian Welk 104

Raul Mendoza DNF

Mark Thomas WD

John Sullivan WD



SATURDAY SKINS:

Hole 3 – Mark Schneider (3) $345

Hole 4 – Jimmy Wild (3) $345

Hole 5 – Don Coleman (3) $345

Hole 11 – Kenny Koprivec (3) $345

Hole 12 – Joshua Widner (2) $345