2017 ADGA 36-Hole Stroke Play: Rd1 Scores, Rd2 Times

ROUND 1 SCORES: Akron District Golf Association

36-Hole Stroke Play Tournament presented by KFC

Turkeyfoot Lake Golf Links, Akron

Saturday, June 24, 2017

CHAMPIONSHIP DIVISION

Bishop 34 – 37 = 71

Clendenin 34 – 37 = 71

Schustrich 39 – 32 = 71

Smith 35 – 37 = 72

Grayson 37 – 36 = 73

Phipps 37 – 37 = 74

Crewse 39 – 35 = 74

Marr 40 – 34 = 74

Simpson 37 – 38 = 75

Beebe 38 – 37 = 75

Peterson 39 – 37 = 76

Bojc 38 – 39 = 77

Buehler 40 – 38 = 78

Wenger 39 – 39 = 78

Loomis 41 – 38 = 79

K. Hull 41 – 39 = 80

B. Vincelette 37 – 43 = 80

Ribelli 38 – 42 = 80

Warren 42 – 40 = 82

Pech 39 – 45 = 84

Watkins 45 – 40 = 85

Drukenbrod 46 – 41 = 87

Armour 45 – 42 = 87

Li 46 – 41 = 87

Barbas 48 – 40 = 88

C. Vincelette 46 – 44 = 90

Hostetler 49 – 41 = 90

O. Hochswender 47 – 45 = 92

Mitchell 49 – 44 = 93

CHAMPIONSHIP SKINS: $35 ea

Marr 3 on #1

Bishop 3 on #3

Smith 4 on #4

Marr 2 on #10

Clendenin 3 on #11

Schustrich 2 on #13

Phipps 2 on #17

SENIOR DIVISION

Chirumbolo 36 – 35 = 71

De. Cutlip 37 – 37 = 74

Zitkovic 38 – 36 = 74

Thomas 38 – 37 = 75

Cea 36 – 39 = 75

M. Hochswender 37 – 39 = 76

Huntley 38 – 38 = 76

Stack 38 – 38 = 76

Fleming 35 – 41 = 76

Ciccarello 40 – 37 = 77

Borlin 39 – 37 = 77

Wilson 41 – 36 = 77

Trier 41 – 36 = 77

Skidmore 40 – 37 = 77

Martin 41 – 37 = 78

Merrow 38 – 40 = 78

Szwast 42 – 36 = 78

Mendoza 41 – 37 = 78

Lahnan 38 – 40 = 78

Baugh 37 – 41 = 78

Niskanen 37 – 41 = 78

Marsinek 41 – 38 = 79

Seever 40 – 40 = 80

Laubacher 41 – 39 = 80

Da. Cutlip 44 – 36 = 80

Allen 44 – 37 = 81

Dean 43 – 38 = 81

Davis 42 – 39 = 81

Tarter 42 – 40 = 82

Hedrick 44 – 38 = 82

Luckenbaugh 41 – 42 = 83

D. Hull 43 – 43 = 86

Miller 46 – 45 = 91

SENIOR SKINS: $40 each

Baugh 2 on #1

Fleming 2 on #2

Hochswender 3 on #3

Fleming 4 on #6

Cea 2 on #8

Chirumbolo 3 on #11

Ciccarello 2 on #15

Szwast 2 on #17

ROUND 2 STARTING TIMES:

ADGA 36-Hole Stroke Play Tournament

Barberton Brookside Country Club

Sunday, June 25, 2017

9:00 Miller, Hull, Luckenbaugh

9:07 Hedrick, Tarter, Davis

9:15 Da Cutlip, Allen, Laubacher

9:22 Dean, Seever, Marsine

9:30 Niskanen, Baugh, Lahnan

9:37 Mendoza, Szwast, Merrow

9:45 Martin, Skidmore, Trier

9:52 Wilson, Borlin, Ciccarello

10:00 Fleming, Stack, Huntley

10:07 Hochswender, Cea, Thomas

10:15 Zitkovic, De Cutlip, Chirumbolo

10:22 Mitchell, Hochswender, Hostetler, Vincelette

10:30 Barbas, Li, Armour,Watkins

1037 Drukenbrod, Pech, Warren

10:45 Ribelli, B. Vincelette, K Hull

10:52 Loomis, Wenger, Buehler

11:00 Bojc, Peterson, Beebe

11:07 Simpson, Marr, Crewse

11:15 Phipps, Grayson, Smith

11:22 Schustrich, Clendenin, Bishop