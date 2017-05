STARTING TIMES: 2017 NEOHgolf.com Stroke Play #8

GROUPINGS AND STARTING TIMES:

NEOHgolf.com Stroke Play #8

Grey Hawk Golf Club, LaGrange OH

Sunday, May 21, 2017

Players who wish to compete but are not yet registered can sign up by email golf@neohgolf.com or call/text (216) 584-6530.



10:00

Ty Kovach

Larry Lahnan

Raul Mendoza

Tyler Watkins

10:08

Fred Miller

Doug Fleming

Bobby Harmon

Dan Predovic

10:16

Paul LaGrotteria

Eric Cohen

Rob Schustrich

10:24

Mike Brady

Kyle Thornsbury

Zack Koinis

Dan Terry

10:32

Keith Pluto

Zach Drukenbrod

Kirk Frey

10:40

Ed Saylor

Josh Prok

Mark Borlin

Kyle Jacob

10:48

Matthew Roth

Jim Zebris

Mitch Levengood

Matt Frey

10:56

Terry Kavalec

Dennis Berkheimer

Mark Thomas

11:04

John Jadchew

Mark Johnson

Mark Schneider

Jack Garswood