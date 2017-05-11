Cleveland Metroparks Golf

STARTING TIMES: 2017 CMG Shawnee Stroke Play

Cleveland Metroparks Golf

Cleveland Metroparks GolfGROUPINGS AND STARTING TIMES:
Cleveland Metroparks Golf
Shawnee Stroke Play
Shawnee Hills Golf Course, Bedford
Saturday, May 13, 2017

 
10:00
MATT MICHAL
JACK GARSWOOD
BRIAN POLLICK

10:10
CLAY MAYOR
CHINAWAT SCOTT
SCOTT SAARI

10:20
PAUL PRINCE
DEAMAN STREFAS
JOHN PRINCE

10:30
MARK BELTAWSK-N
BEN RANTA-N
GEORGE ALLEN-N

10:40
GARY CONGIN
THOMAS DECARO
JOSHUA SMITH

10:50
MATT PATERINI
TOM O’BOYLE
PAUL LOGROTTERIA

11:00
TAYLOR RISING
JASON JANERE
BEN JOHANNSEN

11:10
DAMIAN LEE
BILL SPEIRS
LARRY KEARNS

11:20
JEFF LUKEN
DAVE STOVER
MYCHAL AGARENZO

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