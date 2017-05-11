STARTING TIMES: 2017 CMG Shawnee Stroke Play

GROUPINGS AND STARTING TIMES:
Cleveland Metroparks Golf
Shawnee Stroke Play
Shawnee Hills Golf Course, Bedford
Saturday, May 13, 2017
10:00
MATT MICHAL
JACK GARSWOOD
BRIAN POLLICK
10:10
CLAY MAYOR
CHINAWAT SCOTT
SCOTT SAARI
10:20
PAUL PRINCE
DEAMAN STREFAS
JOHN PRINCE
10:30
MARK BELTAWSK-N
BEN RANTA-N
GEORGE ALLEN-N
10:40
GARY CONGIN
THOMAS DECARO
JOSHUA SMITH
10:50
MATT PATERINI
TOM O’BOYLE
PAUL LOGROTTERIA
11:00
TAYLOR RISING
JASON JANERE
BEN JOHANNSEN
11:10
DAMIAN LEE
BILL SPEIRS
LARRY KEARNS
11:20
JEFF LUKEN
DAVE STOVER
MYCHAL AGARENZO
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