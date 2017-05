STARTING TIMES: 2017 CMG Big Met 2-M Scramble / BB

GROUPINGS AND STARTING TIMES:

Cleveland Metroparks Golf Series

Big Met 2-Player Scramble / Better Ball

Big Met Golf Course, Fairview Park

Saturday, May 20, 2017

ONE team opening still available. First team to call the pro shop at 440.331.1070 with a credit card can still enter…

10:00 Tim Boardman / Greg Sowa – Joe Welsh / Ernest Welsh

10:07 Matt Frey / Ryan Stefanski – Matt Urie / Bill Page

10:15 Steve Blackburn / Joe Blackburn – Mark Ciccarello / Larry Kerns

10:22 Paul Lagrotteria / Scott Saari – Paul Prince / John Prince

10:30 Andy Marin / Zack Vozzo – Tom McHugh / Troy Hamilton

10:37 Jeff Luckring / Greg Sowa – Bill Speirs / Mike Dota

10:45 Ward Crane / Matt Kanan – Michael Stuewe / TBD

11:00 Clay Mayor / Lou D’Amico – David Trier / Dean Cutlip

11:07 Ray McNiece / Bob Roberts – Tom Graven / John Rosko

11:15 Dave Stover / Ben Stover – Randy Crider / Jack Cox

11:22 Tom O’Boyle / Mike Johnson – Ryan Malkus / Andrew Malkus

11:30 Larry Lahnan / John Jamie – Jason Jendre / Andrew Jendre

11:37 Nick Anagnost / David Sotka – Jack Garswood / Brian Polick

11:45 Allen Freeman / Ty Kovach – Russ Rybka / Tom Ream

11:52 Jimmy Allen / Jack Glending – OPEN