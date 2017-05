RESULTS: 2017 NOPGA Junior PGA Qualifier – Trumbull CC

Eileen is Junior Golf Director at the Northern Ohio PGA.

DID NOT QUALIFY 2 Kory Nielsen 38-39–77 +7 3 Alicia Porvasnik 41-41–82 +12 4 Alyssa Drehs 41-42–83 +13 5 Sydney Heinbaugh 43-42–85 +15 6 Armani Shepherd 44-43–87 +17 7 Jenna Vivo 43-45–88 +18 T8 Jenna Jacobson 46-45–91 +21 T8 Hannah Finley 44-47–91 +21 10 Megan Grospitch 48-46–94 +24 11 Kaci Carpenter 50-46–96 +26 12 Chloe Crone 53-52–105 +35 13 Paige Sexstella 50-57–107 +37 14 Haley Brenner 55-53–108 +38 15 Rebekah Kyler 56-58–114 +44

DID NOT QUALIFY 2 Kira Moore 47-44–91 +21 3 Catherine Wang 46-46–92 +22 4 Avery Wright 50-44–94 +24 5 Jayne Bernard 49-49–98 +28 6 Alexandria Patrone 53-53–106 +36 7 McKenna Kyler 54-58–112 +42 8 Samantha Huth 57-60–117 +47 DQ Sydney Scibetta

DID NOT QUALIFY 3 Cade Kreps 35-38–73 +3 4 Braden Smith 39-35–74 +4 5 James Graham 38-38–76 +6 T6 Evan Gray 41-37–78 +8 T6 Brian Terlesky 38-40–78 +8 8 John Popa 40-39–79 +9 T9 Zachary Jacobson 42-39–81 +11 T9 Austin Goodwill 39-42–81 +11 11 Jared Wilson 43-39–82 +12 T12 Adam Filo 38-45–83 +13 T12 Emmett Caskey 38-45–83 +13 14 Bruce Yoder 43-41–84 +14 T15 Ken Keller 44-41–85 +15 T15 Alex Tambellini 43-42–85 +15 T17 Ryan Turnbull 44-43–87 +17 T17 Carson Wirebaugh 43-44–87 +17 19 Alex Rapp 42-46–88 +18 T20 Daniel Argo 46-43–89 +19 T20 Tucker Morris 42-47–89 +19 T20 Jake Vetrovsky 44-45–89 +19 T20 Ethan Dominique 45-44–89 +19 T20 Paul Harris 46-43–89 +19 25 Ben Cawley 44-46–90 +20 T26 Ian Tallman 40-51–91 +21 T26 Ian Dorman 43-48–91 +21 28 Geoffrey Gao 51-47–98 +28 29 Tyler Ankrom 52-48–100 +30 T30 Chad Henderson 48-54–102 +32 T30 Kyle Koziel 56-46–102 +32 32 Jacob Boodjeh 55-50–105 +35 33 Brandon Gray 65-50–115 +45 WD Joey Vitali

DID NOT QUALIFY 2 Andrew Wyss 39-37–76 +6 3 Jamison Ellis 38-39–77 +7 4 Mason Frazier 41-37–78 +8 5 Dylan Kaufman 35-45–80 +10 6 Joseph Evans 41-41–82 +12 7 Benjamin Basta 41-45–86 +16 T8 Zehnder Gibson 44-43–87 +17 T8 Jay Magyari 47-40–87 +17 10 Kyle Campbell 50-40–90 +20 11 Benjamin Ramold 45-46–91 +21 12 Wyatt Chapman 47-46–93 +23 13 Kyle Gray 49-46–95 +25 14 Cooper Hrabak 48-51–99 +29 15 Joey Dalpra 50-51–101 +31 16 Caden Scarbrough 54-49–103 +33 17 Ethan Shah 52-54–106 +36 18 Ryan Leach 70-60–130 +60 WD Aidan Cullers

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA Junior Golf JUNIOR PGA QUALIFIER & NOPGA SERIES Trumbull Country Club, Warren, OH Saturday, May 13, 2017

