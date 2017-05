RESULTS: 2017 NOPGA Jr PGA Qualifier – Wooster

FINAL RESULTS: NOPGA Junior Golf

JUNIOR PGA QUALIFIER

Wooster Country Club

Saturday, May 20, 2017



BOYS 16-19 NOPGA Junior Series

Par: 71 Distance: 6282 Rating: 70.4 Slope: 129

QUALIFIERS

1 Will Kurtz Hudson, OH 34-37–71 E

DID NOT QUALIFY

2 Anthony Panepento Wooster, OH 34-38–72 +1

3 Evan Gray Brunswick, OH 38-36–74 +3

T4 Mark Schlabach Berlin, OH 40-37–77 +6

T4 Brent Dillon Wooster, OH 39-38–77 +6

T6 Max Watson Ashland, OH 39-40–79 +8

T6 Dylan Erks Clinton, OH 40-39–79 +8

T6 Laszlo May Atwater, OH 37-42–79 +8

T6 David Laib Wadsworth, OH 39-40–79 +8

T6 Emmett Caskey Uniontown, OH 37-42–79 +8

T11 Adam Filo Norton, OH 40-40–80 +9

T11 Drake Tobias Macedonia, OH 39-41–80 +9

T11 Adam Grate Millersburg, OH 39-41–80 +9

14 Braden Smith Sterling, OH 40-42–82 +11

15 Brock Hawkins Canton, OH 41-42–83 +12

16 Ethan Fretag Stow, OH 42-42–84 +13

17 Eric Summers Dalton, OH 43-42–85 +14

T18 Dylan Ledford Apple Creek, OH 40-46–86 +15

T18 Preston Levandowski Brunswick, OH 42-44–86 +15

T18 Kyle Buzaki Stow, OH 42-44–86 +15

T21 Bruce Yoder Millersburg, OH 41-46–87 +16

T21 Matt Miller Smithville, OH 43-44–87 +16

T23 Brock Dettmer Butler, OH 44-45–89 +18

T23 Colin McClowry Medina, OH 47-42–89 +18

T23 Ian Gorman Twinsburg, OH 43-46–89 +18

T23 Nolan Helline North Lawrence, OH 43-46–89 +18

T23 Cameron Maclellan Medina, OH 45-44–89 +18

T28 Jacob McConnell Wooster, OH 44-46–90 +19

T28 Thad Weaver Wooster, OH 42-48–90 +19

T28 Tyler Ankrom Akron, OH 48-42–90 +19

T31 Ethan Hawkins North Canton, OH 45-46–91 +20

T31 Jake Vetrovsky Sagamore Hills, OH 46-45–91 +20

T31 Jon Cappellazzo Brunswick, OH 44-47–91 +20

34 Austin Goodwill Mogadore, OH 45-47–92 +21

35 Ian Dorman Medina, OH 47-46–93 +22

T36 Jacob Petrella Brunswick, OH 44-50–94 +23

T36 Luke Honaker Jeromesville, OH 44-50–94 +23

T38 Chad Henderson Medina, OH 51-44–95 +24

T38 Ben Cawley Shaker Heights, OH 46-49–95 +24

T38 Max Congeni Canton, OH 49-46–95 +24

T41 Drew Hostetler Apple Creek, OH 47-49–96 +25

T41 Nicklaus Pidgeon Homeworth, OH 51-45–96 +25

T41 Jacob Mullen Wooster, OH 50-46–96 +25

44 Luke Helline North Lawrence, OH 48-49–97 +26

45 Daniel Distelhorst Akron, OH 47-51–98 +27

T46 Mike Weber Rootstown, OH 48-51–99 +28

T46 Brandon Gray Tallmadge, OH 49-50–99 +28

48 Geoffrey Gao Solon, OH 49-52–101 +30

T49 Dante Flak Canfield, OH 52-54–106 +35

T49 Cade Grant Avon, OH 52-54–106 +35

51 Bryce Abbott Canton, OH 57-58–115 +44

WD Zachary Sterk Medina, OH

JWD Tucker Morris Newbury, OH



GIRLS 16-19 NOPGA Jr Series:

Par: 72 Distance: 5086 Rating: 70.0 Slope: 123

1 Averi Hanna Seville, OH 39-45–84 +12

2 Alyson Kovach Strongsville, OH 41-46–87 +15

T3 Armani Shepherd Copley, OH 42-46–88 +16

T3 Lyndsay Blum Independence, OH 40-48–88 +16

5 McKenna Jordan Westfield Center, OH 44-47–91 +19

6 Megan Grospitch North Royalton, OH 45-47–92 +20

7 Gianna Hatheway Massillon, OH 49-48–97 +25

8 Rebekah Kyler Negley, OH 46-52–98 +26

9 Autumn Simpson Stow, Ohio 54-50–104 +32



Boys 13-15 NOPGA Junior Series:

Par: 71 Distance: 6051 Rating: 70.4 Slope: 129

QUALIFIERS

T1 Ben Cors Wooster, OH 38-0–38 +3

T1 Dylan Kaufman Benton, OH 38-0–38 +3

T1 Alex Anderson Hartville, OH 38-0–38 +3

T1 Joseph Evans Hartville, OH 38-0–38 +3

DID NOT QUALIFY

T5 Mark Dilling Canton, OH 40-0–40 +5

T5 Andrew Kaye Avon Lake, OH 40-0–40 +5

T7 Darin Hudak Tallmadge, OH 41-0–41 +6

T7 Alec Adcock Canton, OH 41-0–41 +6

T7 Aaron Apticar Uniontown, OH 41-0–41 +6

10 Thomas Wong Pepper Pike, OH 42-0–42 +7

T11 Mason Frazier Wooster, OH 43-0–43 +8

T11 Jaydon Thammachack Akron, OH 43-0–43 +8

T13 Caden Scarbrough North Canton, OH 44-0–44 +9

T13 Jaydan Morgan Barberton, OH 44-0–44 +9

15 Joshua Wright Fairlawn, OH 45-0–45 +10

T16 Maurice Jacobs Clinton, OH 46-0–46 +11

T16 Andrew Martin Westlake, OH 46-0–46 +11

T16 Kyle Campbell Massillon, OH 46-0–46 +11

19 Cooper Hrabak Medina, OH 47-0–47 +12

T20 Kyle Gray Brunswick, OH 49-0–49 +14

T20 Garrett Boyes Wadsworth, OH 49-0–49 +14

T20 Joey Dalpra North Canton, OH 49-0–49 +14

23 Benjamin Ramold Massillon, OH 50-0–50 +15

T24 Patrick Hess Medina, OH 51-0–51 +16

T24 Ian Bruchhauser Anchorage, AK 51-0–51 +16

T24 Zach Lepkowski Independence, OH 51-0–51 +16

27 Ethan Shah Munroe Falls, OH 52-0–52 +17

28 Joshua Fisher Kent, OH 54-0–54 +19

T29 Jacob Shankel Canton, OH 57-0–57 +22

T29 Ryan Leach Copley, OH 57-0–57 +22

31 Blake Manthei Medina, OH 65-0–65 +30

JWD Rendall Scott Weaver Sugarcreek, OH



GIRLS 13-15 NOPGA Jr Series:

Par: 72 Distance: 5086 Rating: 70.0 Slope: 123

1 Sydney Leyerle Helena, Ohio 42-0–42 +6

T2 Catherine Wang Solon, OH 44-0–44 +8

T2 Anastasia Nikolaidis Canton, OH 44-0–44 +8

T4 Anna Watson Ashland, OH 45-0–45 +9

T4 Kira Moore Mansfield, OH 45-0–45 +9

T6 McKenna Kyler Negley, OH 50-0–50 +14

T6 Savanna Porter North Canton, OH 50-0–50 +14

8 Alexandria Patrone Poland, OH 53-0–53 +17

9 Avery Wright North Canton, OH 54-0–54 +18



GIRLS 12U NOPGA Junior Series:

Par: 72 Distance: 5086 Rating: 70.0 Slope: 123

1 Ella Wong Pepper Pike, OH 50-0–50 +14