RESULTS: 2017 NOPGA Holden Pro-Pro Shootout

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA

Holden Pro-Pro Shootout

Avon Oaks Country Club – Par: 72

Monday, April 25, 2016

Qualifying Format: Chapman, two man teams. Each Player hits tee shot, Player A hits Player B’s shot. Player B hits Player A’s shot. One ball then is selected and played by partners alternating shots until the ball is holed.

QUALIFIERS

1 Jon Mills Kent State University GC

Ned Weaver StoneWater GC 68

2 Mike Stone Belmont CC

Steve Stone Stone Ridge GC 69

T3 Mark Evans Mayfield Sand Ridge Club

Mark Sierak Barrington 70

T3 Tom Atchison Salem GC

Gary Robison Brookside 70

T5 Todd Company Red Tail

Judd Stephenson Avon Oaks 71

T5 Glenn Cunningham Silver Lake

Jason Nussbaum Congress Lake 71

7 Eric Morgan Plum Brook CC

Nick Paez GolfTEC – Cleveland West 72

T8 Rob Moss Pepper Pike Club

Steve Mulcahy Shawnee CC 73

T8 Cory Kumpf Brookside

Casey Schrader Pepper Pike Club 73

T10 Joe Meglen GolfTEC-Stonebrook

Chris Walsh GolfTEC-Stonebrook 74

DID NOT QUALIFY:

T10 Drew Pierson Shaker Heights

Scott Pollack Callaway Golf Company 74

T12 Jaysen Hansen Beechmont

Gregory Smith Westbrook CC 75

T12 Joseph Leenheer Northern Ohio PGA

William McKinley Canterbury 75

T12 Todd Holden Oakhaven GC

Mitch Irwin Oakhaven GC 75

T15 Asa Donaldson Shawnee CC

Trevor Thomas Northern Ohio PGA 76

T15 Audrey Nelson Bent Tree GC

Craig Goldsberry Bent Tree GC 76

T15 Randy Dietz Windmill Golf Center​

Trent Maxwell Windmill Golf Center​ 76

T18 Larry Manski Fox Den GC

Michael Shulas Trumbull 77

T18 Michael Heisterkamp Chagrin Valley

Tom Waitrovich Lakewood 77

T18 Adam Lewicki Portage

Anthony Zummo Berkshire Hills 77

T21 David Champagne Firestone CC

Kelcey Eberle Congress Lake 78

T21 Tim Perin Lakewood

Clifford Purtilo Oberlin 78

23 Dan Banks Signature of Solon CC

Matt Rutland Westwood 79

T24 Tony Adcock Lakeview GC

Daniel Terry Northern Ohio PGA 80

T24 Adam Craig Bluffton University

Erin Craig Avon Oaks 80

T26 Noah Horstman Beechmont

Adam Stinogle Beechmont 81

T26 Katie Kirk Westwood

Chris Knevel Westwood 81

T26 Daniel Stupka Chagrin Valley

Shawn Tompkins Chagrin Valley 81

29 Tim Monroe Golf Improvement Center

Dave Moskal Westwood 86

Tournament Format: Each Player hits tee shot, select one ball to be played by partner and alternate until ball is holed. One team eliminated on each hole.

FINAL RESULTS

1st Mike Stone Steve Stone $1,700.00

2nd Mark Evans Mark Sierak $1,200.00

T3rd Jon Mills Ned Weaver $900.00

T3rd Cory Kumpf Casey Schrader $900.00

T5th Tom Atchison Gary Robison $700.00

T5th Glenn Cunningham Jason Nussbaum $700.00

T7th Todd Company Judd Stephenson $600.00

T7th Eric Morgan Nick Paez $600.00

T9th Joe Meglen Chris Walsh $400.00

T9th Rob Moss Steve Mulcahy $400.00