FINAL RESULTS: 2017 NOPGA Pro-Assistants Championship

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA

Pro-Assistants Championship

Mayfield Country Club, South Euclid, OH

Monday, May 15, 2017

1 Rob Moss / Casey Schrader Pepper Pike Club 33-30–63 -8 $1,600.00

2 David Champagne / Mark Weitendorf Firestone 34-30–64 -7 $1,400.00

3 Rob Moss / Nicholas Latimer-Zabor Pepper Pike Club 34-31–65 -6 $1,100.00

T4 Jamie Broce / Alex Fernandez UT/Inverness 32-34–66 -5 $800.00

T4 Charlie Wood / Mark Evans Mayfield Sand Ridge 33-33–66 -5 $800.00

T4 Ronald DeJacimo / Nathan Tarter Firestone 33-33–66 -5 $800.00

T7 Eric Morgan / Steven Kalail Plumbrook 35-32–67 -4 $550.00

T7 Gary Robison / Joseph Borawski Brookside 35-32–67 -4 $550.00

T9 Mitchell Camp / Dominic Chiarella Club Walden 35-33–68 -3 $333.33

T9 Craig Goldsberry / Audrey Nelson Bent Tree 37-31–68 -3 $333.33

T9 Jack McKelvey / Jennifer Creech The Country Club 35-33–68 -3 $333.33

T9 Jaysen Hansen / Noah Horstman Beechmont 33-35–68 -3 $333.33

T9 Jaysen Hansen / Jake Houston Beechmont 33-35–68 -3 $333.33

T9 Scott Sundstrom / Jon Jones Youngstown 33-35–68 -3 $333.33

Out of the Money:

T15 Jaysen Hansen Adam Stinogle Beechmont 69

T15 David Champagne Firestone CC Dan Dauk Firestone G.C., Raymond C 69

T15 Matthew Creech Michael Martin Mayfield Sand Ridge Club 69

T15 Joe Vojtko Larry Manski Fox Den GC 69

T19 Douglas Brown Mary Suitca Alliance 70

T19 Matt Rutland Dave Moskal Westwood 70

T19 William McKinley Alan Semethy Canterbury 70

T19 Ronald DeJacimo Jason Martin Firestone CC 70

T19 Gary Robison Cory Kumpf Brookside 70

T19 Steve Parker Adam Lewicki Portage 70

T25 David Kinnell Craig Burrows Pine Hills GC 71

T25 Michael Heisterkamp Daniel Stupka Chagrin Valley 71

T25 William McKinley Colin Westphal Canterbury 71

T25 Tom Waitrovich Tim Perin Lakewood 71

T29 David Mottice Jordan Paolini Fairlawn 72

T29 Jack McKelvey Garrett Korte The Country Club 72

T29 William McKinley Daniel Paladino Canterbury 72

T29 Gregory Smith Michael Rankin Westbrook CC 72

T33 John Goodson J.T. Goodson Lake Forest 73

T33 Joe Meglen Chris Walsh GolfTEC-Stonebrook 73

T33 Matt Rutland Katie Kirk Westwood 73

T33 Brian Tolnar Andy Santor Mill Creek GC 73

T33 Gregory Smith Matt Hill Westbrook CC 73

T38 Michael Maxwell Justin Long Windmill Lakes GC 74

T38 Gregory Smith Cory Peterson Westbrook CC 74

T38 Tom Waitrovich Dave Coleman Lakewood 74

T38 Steve Parker Collin McEndree Portage 74

42 Michael Heisterkamp Shawn Tompkins Chagrin Valley 75

T43 Matt Rutland Chris Knevel Westwood 76

T43 Tony Searl Philip Weiler The Toledo CC 76

T43 Tom Waitrovich Barry Friedman Lakewood 76

T46 Michael Maxwell Adam Catauro Windmill Lakes GC 78

T46 David Kinnell Roland Colonna Pine Hills GC 78

T48 Michael Maxwell Ann Ciavarella Windmill Lakes GC 80

T48 Brian Tolnar Stacie Butler Mill Creek GC 80