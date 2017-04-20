Greater Cleveland Skins GameWEEK 2 RESULTS:
2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME
Fowlers Mill Golf Course, Chesterland OH
Thursday, April 20th, 2017

 
SKINS: $230
Steve Balckburn Jr. Hole # 18 – Birdie 4

PIN SHOTS:
Mark Foss Hole #12 $30
Steve Blackburn Jr Hole #17 $40 Mulligans

2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME LEADERBOARD

PLAYERTOTALSkinsSkins $PinsPins $
Steve Blackburn Jr$326.001$230.002$96.00
Ryan Stefanski$161.002$161.000$0.00
Brian Polick$80.501$80.500$0.00
Mike Dota$80.501$80.500$0.00
Jack Garswood$42.000$0.001$42.00
Mark Foss$30.000$0.001$30.00

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