WEEK 2 RESULTS:
2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME
Fowlers Mill Golf Course, Chesterland OH
Thursday, April 20th, 2017
SKINS: $230
Steve Balckburn Jr. Hole # 18 – Birdie 4
PIN SHOTS:
Mark Foss Hole #12 $30
Steve Blackburn Jr Hole #17 $40 Mulligans
2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME LEADERBOARD
|PLAYER
|TOTAL
|Skins
|Skins $
|Pins
|Pins $
|Steve Blackburn Jr
|$326.00
|1
|$230.00
|2
|$96.00
|Ryan Stefanski
|$161.00
|2
|$161.00
|0
|$0.00
|Brian Polick
|$80.50
|1
|$80.50
|0
|$0.00
|Mike Dota
|$80.50
|1
|$80.50
|0
|$0.00
|Jack Garswood
|$42.00
|0
|$0.00
|1
|$42.00
|Mark Foss
|$30.00
|0
|$0.00
|1
|$30.00
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